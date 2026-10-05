सर्वोच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी, एकूण संख्या 37 वर
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरून ही घोषणा केली आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 8:46 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. यामुळं सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यरत न्यायाधीशांची एकूण संख्या 37 झाली आहे, जी मंजूर संख्या 38 पेक्षा एकनं कमी आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरून ही घोषणा केली आहे.
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President of India is pleased to appoint the following Chief Justices of High Courts as Judges of the Supreme Court of India: https://t.co/AlKUBLvnPI— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 5, 2026
सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी शिफारस : दरम्यान, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'कॉलेजियम'नं उच्च न्यायालयांच्या तीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं 28 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या आपल्या बैठकीत, उच्च न्यायालयांच्या खालील मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे : (i) न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय (पीएचसी : अलाहाबाद) (ii) न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय (पीएचसी: अलाहाबाद) (iii) न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह, मुख्य न्यायाधीश, तेलंगणा राज्य उच्च न्यायालय (पीएचसी: झारखंड)," असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्तींची संक्षिप्त माहिती : न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल या मूळच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असून, जुलै 2023 पासून त्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आहेत. तर दुसरीकडे, न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलं असून त्यांनी 1990 ते 2000 या काळात पाटणा उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर 2012 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होईपर्यंत झारखंड उच्च न्यायालयात वकिली केली. 20 डिसेंबर 2022 ते 19 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत अपारेश कुमार सिंह हे उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश होते. त्यानंतर त्यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 17 एप्रिल 2023 रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला. पुढं त्यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयात बदली झाली, जिथं त्यांनी 19 जुलै 2025 रोजी शपथ घेतली. याचबरोबर, न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी 2025 मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली.
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