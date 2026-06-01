सर्वोच्च न्यायालयाला 5 नवीन न्यायाधीश मिळाले; सरकारने दिली मंजुरी
केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवालांनी सांगितले की, यापूर्वी एका अध्यादेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या नुकतीच 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
Published : June 1, 2026 at 11:26 AM IST
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाला पाच नवीन न्यायाधीश मिळालेत. सोमवारी केंद्र सरकारने चार राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एका ज्येष्ठ महिला वकिलांची देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिलीय. केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी स्वतः ही माहिती दिली. यापूर्वी एका अध्यादेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या नुकतीच 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची सध्याची न्यायाधीश संख्या आता 37 झाली आहे.
ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांनी आता इतिहास घडवला : तत्पूर्वी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'कॉलेजियम'ने या नावांबाबतच्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे पाठवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांनी आता इतिहास घडवला आहे. व्ही. मोहना यांच्याव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती शील नागू (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती चंद्रशेखर (मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) यांच्या नियुक्त्यांनाही मंजुरी मिळालीय.
न्यायव्यवस्थेची परिणामकारकता वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल : या नियुक्त्यांकडे केवळ रिक्त पदे भरण्याची एक प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात नाही. या न्यायिक नियुक्त्या करताना ज्येष्ठता, गुणवत्ता, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि विविधता यांसारख्या बाबींचाही विचार करण्यात आला आहे. पाच नवीन न्यायाधीशांची ही नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाची संस्थात्मक क्षमता बळकट करण्याच्या आणि न्यायव्यवस्थेची परिणामकारकता वाढवण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते.
कॉलेजियमने यापूर्वीच शिफारसी केल्या होत्या : या नियुक्त्यांची प्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच 27 मे रोजी सुरू झाली; जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने या पाच व्यक्तींना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याची (न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची) शिफारस केली होती. ही शिफारस सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने जारी केलेली नियुक्त्यांची पहिली मोठी यादी मानली जाते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश संख्या 37 वर पोहोचणार : या नियुक्त्यांचे महत्त्व आणखी एका गोष्टीमुळे वाढलंय, ते म्हणजे केंद्र सरकारने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, 2026' द्वारे, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 33 वरून वाढवून 37 करण्यात आली होती. आता या पाच नवीन न्यायाधीशांच्या समावेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 37 वर पोहोचेल. याचा अर्थ असा की, मंजूर असलेल्या 38 पदांपैकी केवळ एकच पद रिक्त राहील. न्यायाधीशांच्या एकूण संख्येत सरन्यायाधीशांचा समावेश केला जात नाही; म्हणूनच सदर अध्यादेशात असे नमूद करण्यात आले होते की, "सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 33 वरून वाढून 37 होईल."
प्रलंबित खटल्यांचा बोजा कमी करण्याचे प्रयत्न : न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यामागील मुख्य उद्देश हा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा कमी करणे हा आहे. शिवाय, या निर्णयामुळे अधिक नियमित 'घटनापीठे' (Constitution Benches) स्थापन करणे सुलभ होईल, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण घटनात्मक बाबींवरील खटल्यांच्या निकालांची प्रक्रिया वेगवान होईल. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या नवीन नियुक्त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यक्षमता वाढेल आणि खटल्यांच्या निकालाचा वेग सुधारेल.
