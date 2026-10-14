रशिया-युक्रेन युद्धात मृत्यू झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईसाठी आमंत्रित करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे परराष्ट्र मंत्रालयाला निर्देश
रशिया-युक्रेन युद्धात लढताना मृत्यू झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांसाठी जाहीर सूचना (public notice) जारी करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून ते मदत आणि नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करू शकतील.
By Sumit Saxena
Published : October 14, 2026 at 9:23 PM IST
नवी दिल्ली: नुकसानभरपाईचा अधिकार बजावला गेलाच पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. बुधवारी न्यायालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) निर्देश दिले की, रशिया-युक्रेन युद्धात लढताना मृत्यू झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांसाठी जाहीर सूचना (public notice) जारी करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून ते मदत आणि नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करू शकतील. खरं तर हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर आले होते.
भरती झालेल्या 77 जणांचा अद्याप काहीही पत्ता लागलेला नाही : तिथे दुर्दैवाने प्राण गमावलेल्या सर्व 51 व्यक्तींचे कुटुंबीय नुकसानभरपाईस पात्र आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर केला; केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपस्थित होत्या. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, युद्धात लढणाऱ्या 51 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे आणि भरती झालेल्या 77 जणांचा अद्याप काहीही पत्ता लागलेला नाही.
रशियन सरकारची आतापर्यंत नुकसानभरपाईच्या सहा दाव्यांवर कार्यवाही : भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, रशियन सरकारने आतापर्यंत नुकसानभरपाईच्या सहा दाव्यांवर कार्यवाही केली आहे; त्यापैकी पाच दावे पूर्णपणे निकाली काढण्यात आले आहेत आणि एका दाव्यावर अंशतः कार्यवाही झाली आहे. युद्धक्षेत्रात मृत्यू झालेल्या सदस्यांच्या सहा कुटुंबीयांना रशियन सरकारकडून नेमकी किती नुकसानभरपाई देण्यात आली, याचा तपशील देणारा नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने परराष्ट्र मंत्रालयाला दिले. बाधित कुटुंबीयांना मोफत कायदेशीर मदत देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना दिले.
139 जणांना लष्करी सेवेतून मुक्त करण्यात आले : ही कायदेशीर मदत "दावे दाखल करणे आणि/किंवा डीएनए (DNA) चाचण्या करून घेणे, तसेच इतर आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे" यांशी संबंधित आहे. खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, सुमारे 267 भारतीय रशियन सैन्यात सामील झाले होते; त्यापैकी 51 जणांचा मृत्यू झाला आणि 139 जणांना लष्करी सेवेतून मुक्त करण्यात आले. खंडपीठाला हेदेखील सांगण्यात आले की, रशियातील भारतीय दूतावास भरती झालेल्या 77 जणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि रशियन अधिकाऱ्यांनी त्यापैकी सात जण बेपत्ता असल्याची खातरजमा केली आहे.
प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू : बाधित कुटुंबीयांच्या अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला जात असल्याच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) विधानाची खंडपीठाने दखल घेतली आणि अधिकारी त्यांना नुकसानभरपाईच्या दाव्यांबाबत मदत करतील, अशी आशा व्यक्त केली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने रशियाकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यातील आव्हाने, डीएनए (DNA) चाचणीद्वारे ओळख पटवण्यास होणारा विलंब आणि मृतदेह मायदेशी परत आणण्यातील अडचणी यांकडेही लक्ष वेधले. रशियन अधिकारी सहकार्य करत असून, ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल, असे यावेळी सांगण्यात आले. भाटी म्हणाले, "अखेरीस, आमचे राजनैतिक आणि वाणिज्य दूतावासाचे प्रयत्न नक्कीच यशस्वी ठरतील."
एका प्रकरणात आठ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली : खंडपीठाने सिकंदर सिंग याच्या प्रकरणाचाही आढावा घेतला; त्याला रशियामध्ये विनयभंगाच्या एका प्रकरणात आठ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याला उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी भारतीय तुरुंगात स्थानांतरित करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे निर्देश परराष्ट्र मंत्रालयाला द्यावेत, अशी विनंती खंडपीठाकडे करण्यात आली. सिंग याला तेथील अपिलीय न्यायालयात शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील मागे घ्यावे लागेल, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.
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