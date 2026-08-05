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'नवीन वाहनांकरिता थर्ड पार्टी विम्याच्या कालावधीत वाढ करा'-सर्वोच्च न्यायालयाचे आयआरडीएला आदेश

वाहनांकडे थर्ड पार्टी विमा नसेल तर इंधन देऊ नये, असा प्रायोगिक प्रकल्प राबवावा. नवीन वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विमा कालावधी वाढवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलेत.

Supreme Court
संग्रहित-सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 7:48 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 8:45 AM IST

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नवी दिल्ली: नवीन कारसाठी 'थर्ड-पार्टी' (तृतीय-पक्ष) मोटार वाहन विम्याचा कालावधी चार वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षे करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आदेश दिलेत.

वाहनांना त्यांच्या विमा स्थितीशी जोडणारा एक प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) तयार करा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' (IRDA) आणि 'रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय' (MoRTH) यांना निर्देश दिले. जेणेकरून पेट्रोल पंपांवर वैध 'थर्ड-पार्टी' विम्याची पडताळणी करणे शक्य होईल.

"आमच्या असे निदर्शनास आलं आहे की, सुरुवातीच्या निर्देशानंतर आठ वर्षे उलटूनही मोठ्या संख्येने वाहने विम्याशिवाय आहेत", असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी निरीक्षण नोंदवलं आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटलं की, "जरी IRDA आणि GIC (जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) यांनी विमा कालावधी वाढवण्याबाबत नकारात्मक शिफारस केली आहे. तरी, आमचे असे मत आहे की रस्ते सुरक्षेच्या हितासाठी हा कालावधी एक वर्षानं वाढवला पाहिजे. त्यामुळे, यापुढे नवीन कारसाठी चार वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षे कालावधीचा 'थर्ड-पार्टी' विमा घेणं अनिवार्य असेल, असे निर्देश दिले जात आहेत. आयआरडीएने (IRDA) याबाबतचे आवश्यक आदेश त्वरित जारी करावेत." देशात 'थर्ड-पार्टी' मोटार वाहन विमा अनिवार्य करणारी कायदेशीर तरतूद असूनही त्याची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचं दुर्दैवी वास्तव खंडपीठानं अधोरेखित केलं. खंडपीठानं टिप्पणी केली की, "वाहन विमान नसल्यानं वाहन अपघातातील बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अनेकदा वणवण करावी लागते."

56 टक्के वाहने विम्याशिवाय- अनिवार्य विमा व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं इतरही अनेक निर्देश दिले. वित्तविषयक स्थायी समितीच्या 2024-25 च्या अहवालाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नमूद केलं की, देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांपैकी सुमारे 56 टक्के वाहने विम्याशिवाय आहेत, ही बाब धक्कादायक आहे.

वाहन मालक कायदेविषयक लढाईपासून वाचेल- सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं की, " देशातील एकूण 30.48 कोटी वाहनांपैकी 16.54 कोटी वाहने विम्याशिवाय आहेत. याचा परिणाम असा होतो की, अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळवून देणारी कायदेशीर सुरक्षेला वेळ लागतो. अथवा ती पूर्णच होत नाही. 'मोटार वाहन कायदा' (MVA) च्या कलम 146 अन्वये अनिवार्य विम्याचा उद्देश हा फक्त रस्ते अपघातातील बळींना नुकसानभरपाई मिळवून देणे हाच नाही. तर त्यांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेविषयक लढाईत अडकण्यापासून वाचवणं हादेखील आहे."

काय आहे थर्ड पार्टी विमा- विम्याशिवाय वाहन चालवल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. काही अनुचित प्रकार घडल्यास सर्व खर्च मालकाला करावा लागतो. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत, तुमच्याकडे किमान तृतीय-पक्ष विमा होईपर्यंत वाहन वापरू नका, असा सल्ला दिला जातो. सध्या, दुचाकींसाठी पाच वर्षांचा तृतीय पक्ष विमा आणि कारसाठी तीन वर्षांचा विमा आवश्यक आहे.

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Last Updated : August 5, 2026 at 8:45 AM IST

TAGGED:

VEHICLE INSURANCE
THIRD PARTY INSURANCE TWO WHEELERS
THIRD PARTY INSURANCE OF CARS
थर्ड पाटी विमा सर्वोच्च न्यायालय
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