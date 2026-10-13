Delhi Protest Crackdown: न्यायाधीशांची तब्येत बिघडली, सुनावणी पुढे ढकलली
न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांची तब्येत ठीक नाही. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलना संबंधित अनेक याचिकांवरील सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Published : October 13, 2026 at 5:30 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांकडून गेल्या काही दिवसांपासून मागणी केली जात आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभरात आंदोलनं केली जात आहेत. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी 13 ऑक्टोबरला ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी होणाऱ्या आंदोलनाआधीच आंदोलकांना ताब्यात घेणं, त्यांच्यावर हल्ला करणं आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याबाबतच्या आरोपांसंदर्भातील अनेक याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. खंडपीठातील एक न्यायाधीश आजारी पडल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणांची सुनावणी झाली. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई केली. त्यानंतर वेगाने पुढील तपास केला जात आहे. या दरम्यान सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसंच सीजेपी अर्थात कॉक्रोच जनता पार्टी आणि समविचारी गटाच्या आंदोलनाआधी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर निर्बंध लावण्यात आले होते.
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावणीदरम्यान जस्टिस मोहना यांची तब्येत ठीक नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर दोन्ही पक्षांची सुनावणी टाळण्याबाबत सहमती झाली. त्यानंतर याचिका पुढे ढकलण्यात आली.
खंडपीठाकडून बुधवारपर्यंतची मुदत : ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनादरम्यान न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपाखाली बजावण्यात आलेल्या नोटीसबाबत खंडपीठाने दिल्ली पोलीस आणि इतर यंत्रणांना उत्तर दाखल करण्यासाठी बुधवार संध्याकाळपर्यंतची मुदत दिली आहे. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील इतर 10 नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका तसंच बेकायदेशीर अटक आणि मेट्रो स्थानकं बंद करण्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार की नाही? हे स्पष्ट नाही.
News Alert ! SC defers hearing on various Delhi protest-related pleas to October 15 due to indisposition of Justice V Mohana. SC grants Centre time to respond to pleas alleging contempt for disobeying directions on not completely halting metro, train services. SC asks Centre to supply its response to petitioners who moved top court against closure of metro stations, train services.— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाला सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भातील राजकीय वादात ओढलं जाऊ नये, असं सरन्यायाधीश सोमवारी म्हणाले. तसंच न्यायालयाचं कामकाज, वकील आणि पक्षकारांनाही कोणता अडथळा येता कामा नये, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
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