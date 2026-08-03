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सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर!

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आले.

Supreme Court Amendment Bill passed in Lok Sabha
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर! (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 6:24 PM IST

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नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आले. विरोधी खासदारांच्या गदारोळात हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळं सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 33 वरून 28 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. आज दोनदा तहकूब झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुरू झाले. त्यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर केलं.

दरम्यान, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांचे खासदार राम मंदिरातील कथित देणगी चोरीच्या आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करत होते. पीठासीन सभापती कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी यांनी आंदोलन करणाऱ्या खासदारांना आपापल्या जागेवर परत जाऊन विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. मात्र, यावेळी सभागृहात गोंधळ सुरूच होता. विरोधी खासदारांच्या गदारोळात सभागृहात चर्चेविना आवाजी मतदानानं विधेयक मंजूर करण्यात आले.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी राष्ट्रपतींनी मे महिन्यात जारी केलेला अध्यादेश फेटाळण्याचा मांडलेला ठराव सभागृहानं फेटाळला. तसंच, काही विरोधी सदस्यांनी विधेयकात केलेल्या दुरुस्त्याही सभागृहानं फेटाळल्या. सभागृहात विधेयक सादर करताना अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, "हे विधेयक न्यायिक क्षेत्रातील सुधारणांचा एक भाग आहे, ज्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे." दरम्यान, अर्जुन राम मेघवाल यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 20 जुलैला हे विधेयक सभागृहात सादर केलं होतं.

यावर्षी मे महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर लगेचच, सरकारनं एक अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशानुसार, वाढीव मंजूर संख्याबळाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत शेवटची वाढ 2019 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 30 वरून 33 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.

अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितलं की, "स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची गरज भासू लागली आणि ऑगस्ट 1956 मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे सरन्यायाधीशांसह एकूण न्यायाधीशांची संख्या 11 करण्यात आली. त्याच मूळ भावनेने आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या आता 33 वरून 38 करण्यात आली आहे."

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TAGGED:

सर्वोच्च न्यायालय
लोकसभा
अर्जुन राम मेघवाल
न्यायाधीशांची संख्या
SUPREME COURT

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