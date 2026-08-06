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आसाराम बापूचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला, ट्रेंड केअरटेकर ठेवण्यास दिली परवानगी

आसाराम बापू हा 2013 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.

Asaram
आसाराम बापू (File Photo - ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : August 6, 2026 at 6:07 PM IST

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नवी दिल्ली : स्वयंघोषित बाबा आसाराम बापूला अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी (6 ऑगस्ट) नकार दिला. मात्र, न्यायालयानं त्याला 24 तास मदतीसाठी त्याच्या पसंतीचा एक प्रशिक्षित काळजीवाहू (ट्रेंड केयरटेकर) ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, आसाराम बापू हा 2013 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.

जामिनाची याचिका प्रलंबित : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठानं आसाराम बापूच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव अंतरिम जामिनाची याचिका प्रलंबित ठेवली आणि प्रकृती खालावल्यास हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मुभा दिली. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, आसाराम बापूच्या वकिलानं पॅरोलसाठी अर्ज दाखल केल्याची वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवली होती. आसाराम बापूच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, पॅरोलसाठीचा अर्ज खूप पूर्वी दाखल करण्यात आला होता आणि प्रकृतीच्या कारणांमुळं तो मंजूर झाला नव्हता.

चोवीस तास देखभालीची गरज : आसाराम बापूला त्याच्या आजारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु त्याला चोवीस तास देखभालीची गरज आहे, असं ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेनं (एम्स) सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं होतं. हा रुग्णालयाचा अहवाल पाहिल्यानंतर खंडपीठानं सांगितलं होतं की, आसाराम बापूच्या वैद्यकीय कारणांवरील जामीन अर्जावर 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल. अहवालाची तपासणी केल्यानंतर न्यायालयानं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं की, अहवालाच्या पहिल्या भागात रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आसाराम बापूला चोवीस तास वैद्यकीय देखभालीची आवश्यकता असल्याचंही अहवालात म्हटल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं आहे.

वैद्यकीय मंडळ स्थापन : 21 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयानं एम्सच्या संचालकांना आसाराम बापूच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितलं होतं. कारण या स्वयंघोषित बाबानं वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनाची मागणी केली होती. खंडपीठानं वैद्यकीय मंडळाला एका आठवड्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं. 27 मे रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयानं एका अल्पवयीन मुलीवरील 2013 च्या बलात्कार प्रकरणात 80 वर्षीय आसाराम बापूला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. मागील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी आसाराम बापूनं काशी विश्वनाथ आणि अयोध्याला भेट दिली होती. तो 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये (अचेतन अवस्थेत) असल्याच्या कारणावरून त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. पण आता तो फिरत आहे, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला होता.

खात्री पटल्याशिवाय जामीन नाही : वैद्यकीय कारणास्तव नियमित जामीन आवश्यक असल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो मंजूर केला जाणार नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आपण तपासू, असंही खंडपीठानं नमूद केलं. याचिकाकर्त्याचे प्रकरण एम्सच्या संचालकांकडे सोपवण्यात यावं, असा युक्तिवाद आसाराम बापूच्या वकिलांनी केला. तसंच सखोल तपासणी करण्यासाठी संचालक डॉक्टरांचं एक पथक नियुक्त करू शकतात, यावरही वकिलांनी भर दिला. याचबरोबर, वकिलांनी पुढं असा युक्तिवाद केला की, त्यानंतर त्याला रुग्ण म्हणून दाखल करावं की नाही, यावर डॉक्टर आपला अहवाल सादर करू शकतात.

जन्मठेपेची शिक्षा कायम : राजस्थान उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात आसाराम बापूची दोषी म्हणून झालेली शिक्षा कायम ठेवली होती, परंतु तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या सामूहिक बलात्कार आणि अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपांतून त्याची निर्दोष मुक्तता केली होती. तरीही, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(F) अन्वये त्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयानं त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहिली.

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TAGGED:

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