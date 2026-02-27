ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष सुटका केल्यानंतर पत्नी सुनीता केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया, मानले देवाचे आभार

राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता केली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 27, 2026 at 12:37 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केलीय. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिलेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल म्हणाल्या, "मी आज देवाचे आभार मानू इच्छिते. अरविंदजींनी त्यांचे आयुष्य प्रामाणिकपणे घालवले आहे. पण, या लोकांनी (भाजपा) अरविंदजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवलं. मला विश्वास होता की, सत्याचा विजय होईल. आमच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छिते."

