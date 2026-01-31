'मला विश्वास आहे की . . .': सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
Published : January 31, 2026 at 8:56 PM IST
नवी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राज्यभर मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर आज अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र अद्याप शासकीय दुखवटा संपला नसतानाही, त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानं त्यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. दुसरीकडं भाजपा नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुनेत्रा पवार या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आपल्या सोशल माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुनेत्रा पवार यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवार जी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्वप्न पुढे नेतील.@SunetraA_Pawar— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र यांनी काय दिल्या शुभेच्छा : अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सोशल माध्यमावर लगेच शुभेच्छांची पोस्ट शेयर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये "महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवारजी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचं स्वप्न पुढं नेतील," असं नमूद केलं आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा कोण संभाळणार असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येऊन पक्षाचं विलीनीकरण होईल, अशी दाट शक्यता होता. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आज मुंबईत पक्षाची बैठक बोलावली. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी सुनेत्रा पवार यांची एकमतानं निवड करण्यात आली.
