अमेरिकेनंतर विशाखापट्टणममध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूक; गुगलचं 15 अब्ज डॉलर्सचं AI डेटा सेंटर
अमेरिकेनंतर गुगलनं विशाखापट्टणममध्ये सगळ्यात मोठी गुंतकणूक करण्याचं निश्चित केलं आहे. याबाबतची माहिती गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई यांनी दिली आहे.
Published : October 19, 2025 at 8:15 PM IST
विशाखापट्टणम : विशाखापट्टणममध्ये गुगलनं डेटा सेंटरची स्थापना केली आहे. "आगामी दशकात विशाखापट्टणममध्ये होणारी अमेरिकेनंतरची सर्वात मोठी एआय गुंतवणूक ही सुपर इंटेलिजेंसचा युग असेल. गुगल एआय डेटा सेंटरची स्थापना केल्यानं या परिसराचं भौतिक आणि आर्थिक रूप बदलेल," असा विश्वास गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेनंतर गुगलची सर्वात मोठी एआय गुंतवणूक विशाखापट्टणममध्ये होईल, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
सेल्सफोर्सचे सीईओ मार्क बेनिओफ यांनी सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये आयोजित केलेल्या “ड्रीमफोर्स 2025” या चर्चासत्रात बोलताना सुंदर पिचाई यांनी हे विधान केलं आहे.
मार्क बेनिऑफ यांनी दक्षिण भारताचं केलं कौतुक : मार्क बेनिऑफ यांनी दक्षिण भारताचं कौतुक केलं. त्यांनी तेथील लोक, मूल्यं आणि पाककृतींबद्दल प्रेमळपणे भाष्य केलं. ते म्हणाले की, “भारताचा माझा आवडता भाग दक्षिण भारत आहे. मला मसाला डोसा आवडतो. दक्षिण भारत मातृसत्ताकतेला महत्त्व देतो, महिला बहुतेकदा घरप्रमुख आणि मार्गदर्शक म्हणून काम करतात. तिरुवनंतपुरममध्ये मी भेटलेल्या एका महिलेचा माझ्यावर खोलवर प्रभाव पडला,” असं मार्क बेनिऑफ म्हणाले.
अमेरिकेनंतर सर्वात मोठी एआय गुंतवणूक विशाखापट्टणममध्ये : मार्क बेनिऑफ यांच्या या विधानावर सुंदर पिचाई म्हणाले, की “तुम्ही दक्षिण भारताचा उल्लेख केल्यामुळे, मी एक गोष्ट लक्षात आणून देतो. मागील रविवारी रात्री, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन केला. यावेळी मी दक्षिणेतील विशाखापट्टणम या सुंदर आणि वेगानं वाढणाऱ्या शहराबद्दल बोललो. आम्ही अमेरिकेनंतर आमची सर्वात मोठी एआय गुंतवणूक तिथं करत आहोत. आम्ही तब्बल 15 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह 1 गिगावॅट क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेचं डेटा सेंटर बांधत आहोत. मी त्यांना सांगितलं की 80 टक्के पेक्षा जास्त वीज सौर ऊर्जेतून येईल. पाणबुडी केबल्स विशाखापट्टणममधून चालतील. मी पंतप्रधानांना सांगितलं की, ही गुंतवणूक संपूर्ण प्रदेशाला आकार देण्यासाठी पुरेशी आहे. मी हे सर्व अशा नेत्याच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो जो देशाच्या विकासासाठी अथक परिश्रम करतो.”
नवीन तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी बरीच वाट पाहावी लागली : सुंदर पिचाई यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्याचा आणि मूलभूत तंत्रज्ञानासाठीच्या दीर्घ प्रतीक्षेचा विचार केला. “प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी मला बराच काळ वाट पाहावी लागली. रोटरी फोन सरकार बनवत असे. त्यासाठी खूप लांब प्रतीक्षा यादी होती. पाच वर्षांनी अखेर आम्हाला घरी एक फोन मिळाला. शेजारी त्यांच्या नातेवाईकांना फोन करण्यासाठी येत असत. त्या फोनभोवती एक समुदाय तयार झाला. लोकांच्या जीवनात तंत्रज्ञान आणल्यानं कसे मोठे बदल घडतात, याचं हे एक उदाहरण आहे,” असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात सगळं जग : “त्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आम्हाला संगणकाची उपलब्धता मिळाली. सुरुवातीच्या काळात आम्ही आठवड्यातून फक्त एक तास तो वापरत होतो. पण जेव्हा मी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात आलो, तेथील वर्कस्टेशन्स पाहिली तेव्हा असं वाटलं की जणू संपूर्ण जग त्या खोलीत आहे. त्या अनुभवानं माझा असा विश्वास दृढ केला की तंत्रज्ञान लोकांना उपलब्ध करून दिलं पाहिजे,” असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
पिचाई यांना भौतिकशास्त्रात रस : “मला भौतिकशास्त्रात रस होता. मला संगणक आवडत होते. मी मोठा होत गेलो, तेव्हा सिलिकॉनचं अर्धवाहकांमध्ये रूपांतर होऊ शकते हे जाणून मला आश्चर्य वाटलं. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये राहण्याची कल्पना माझ्या मनात रुजली. आयआयटीमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, मी स्टॅनफोर्ड निवडलं. 1990 च्या दशकात स्टॅनफोर्डमध्ये मी अनेक विषयात काम केलं.”
“त्या बोधवाक्यामुळे मी गुगलकडं आकर्षित झालो” : गुगलमुळे सुंदर पिचई यांच्या कारकिर्दीवर कसा प्रभाव पाडला हे त्यांनी स्पष्ट केलं. “जेव्हा मी 2000-01 मध्ये पहिल्यांदा गुगल वापरण्यास सुरुवात केली, तेव्हा मला ठाम विश्वास होता की ते जगाला माहिती देऊ शकते. तंत्रज्ञान लोकांना जवळ आणू शकते. त्या दृढनिश्चयानं मी 2004 मध्ये गुगलमध्ये सहभागी झालो. ‘माहिती सार्वत्रिकरित्या सुलभ आणि उपयुक्त बनवा’ या बोधवाक्यानं मला आकर्षित केलं. त्याचा अर्थ सर्वांना ज्ञान उपलब्ध करून देण्याबद्दल आहे. आता, एआयसह, ते बोधवाक्य अंतिम रूप घेत आहे. तंत्रज्ञान लोकांना कुठूनही आलं तरी ऊर्जा देते. थोडक्यात, ते उत्तम समानता आणते. तंत्रज्ञानाचा वापर नसलेल्या देशांना भेट देणं हे दर्शवते की लोक त्याची किती तीव्र इच्छा बाळगतात.”
हेही वाचा :