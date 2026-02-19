मुलानं 37 वर्षानंतर स्मशानभूमीतून पित्याची बाहेर काढली शवपेटी; जाणून घ्या, धक्कादायक कारण
मृत्यूनंतर मुलानं पित्याची शवपेटी काढून त्याच्या आईच्या शेजारी ठेवून समाधी बांधली. मृत्यूनंतर पिता-आई यांनी दोघेही एकाच ठिकाणी असावे, या भावनेतून हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे.
Published : February 19, 2026 at 7:49 PM IST
कासारगोड (केरळ): 37 वर्षांनंतर शिबू कुरियाकोसे यांनी त्यांच्या वडिलांची शवपेटी बाहेर काढली. त्यांच्या आईच्या शवपेटीजवळ पित्याची शवपेटी ठेवून समाधी बांधली. त्यांच्या वडिलांचे कासारगोड येथे 1989 मध्ये निधन झाले. तर त्यांच्या आईचे कोट्टायम येथे 2021 मध्ये निधन झाले.
शिबू कुरियाकोसे यांचे कुटुंब कोट्टायमचे मूळ रहिवासी आहेत. नारुकिल्लक्कड सेंट मेरी ऑर्थोडॉक्स चर्चचे संस्थापक आणि कोट्टामाला एमजीएम यूपी स्कूलचे माजी मुख्याध्यापक, रेव्हरंड अलेक्झांड्रिओस चोरेपिस्कोपा (शिबू कुरियाकोसे यांचे वडील) यांचे अवशेष त्यांच्या कासारगोड येथील शवपेटीतून बाहेर काढण्यात आले. ते कोट्टायममध्ये नेण्यात आले.
अलेक्झांड्रिओस चोरेपिस्कोपा (चंडीचियन) यांचे फेब्रुवारी 1989 मध्ये निधन झाले. ते एका शाळेचे मुख्याध्यापक होते. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले आणि अभ्यासात हुशार असलेले चंडीचियन यांनी कोट्टायममध्ये शिक्षण घेतले. ते पाद्री झाल्यानंतर कासारगोड येथे स्थायिक झाले. त्यांची आई, थँकम्मा अलेक्झांड्रिओस यांचे 2021 मध्ये निधन झाले. त्या कोट्टायम एमजी एमयूपी स्कूलमध्ये निवृत्त मुख्याध्यापिका होत्या. त्यांच्या आईला कोट्टायम स्मशानभूमीत पुरण्यात आले. शिबू 2018 मध्ये त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी कोट्टायम येथे स्थायिक झाले. त्यांच्या दोन बहिणीही कोट्टायम येथे स्थायिक झाल्या आहेत. तीन वर्षांनंतर त्यांच्या आईचे निधन झाल्यानंत त्यांनी कोट्टायममध्ये आईची समाधी बांधली.
शिबू यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले, "मी सतत माझ्या वडिलांच्या एकेटपणाबद्दल विचार करत होतो. म्हणूनच मी त्याची शवपेटी इथे आणण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंब क्वचितच कोट्टायमहून कासारगोडला प्रवास करते. त्यामुळे वडिलांची काळजी घेणारे कोणी नाही. त्यामुळे वडिलांचा मृतदेह कोट्टायमला आणण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया केल्या आहेत".
उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या काय होत्या सूचना- जिल्ह्यातील एका स्मशानभूमीतून दुसऱ्या स्मशानभूमीत मृतदेह हलवणं सोपं नव्हते. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया जवळजवळ एक वर्ष सुरू होती. कासारगोड आणि कोट्टायमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घेण्यात आली. तसेच दोन्ही दोन चर्चची परवानगी घेत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. वडिलांचा मृतदेह हलविण्यासाठी शिबू यांच्या भावांची परवानगी आवश्यक होती. एका स्मशानभूमीतून मृतदेह हलवण्यापासून ते दुसऱ्या स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व काही उपजिल्हाधिकारींच्या सूचनांनुसार करण्यात आले. त्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी, एक पंचायत सदस्य, तीन स्थानिक अधिकारी आणि एक वैद्यकीय अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य होती. वडिलांचा मृतदेह हलविण्याची त्यांची आणि कुटुंबाची मनापासून इच्छा होती. त्यामुळे किचकट कायदेशीर कारवाई असूनही ती चिकाटीनं पूर्ण केली. अखेर कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या वडिलांना कोट्टायममधील कोल्लाड येथील सेंट पॉल चर्च स्मशानभूमीत तयार केलेल्या एका खास समाधीस्थळात दफन करण्यात आले. त्यांच्या आईची शवपेटीदेखील तिथेच आहे.