ETV Bharat / bharat

"मुख्यमंत्री महोदय, प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्या!", दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विनंती

पच्चेदोड्डी गावातील विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून त्यांना शाळेत जाण्यासाठी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे.

Students Walk 14 KM Daily To School, Submit Petition To CM Siddaramaiah Demanding Transport Facility
"मुख्यमंत्री महोदय, प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्या!", दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विनंती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 6:42 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चामराजनगर (कर्नाटक) : शिक्षण ही आपल्या आयुष्यातील एक महत्वाची गोष्ट आहे. तसंच शिक्षण हा एक अमूल्य खजिना आहे, जो कोणीही चोरू शकत नाही, असं म्हटलं जातं. पण, याच शिक्षणासाठी कर्नाटकातील एका गावातील विद्यार्थ्यांना खडतंर मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. हे विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करतात. अशा परिस्थितीत देखील या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी माघार न घेता थेट मुख्यमंत्र्यांना शाळेत जाण्यासाठी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती पत्राद्वारे केली आहे.

दररोज 14 किलोमीटर पायपीट : चामराजनगर जिल्ह्यातील हनुमंत नगर तालुक्यातील पच्चेदोड्डी गावातील 50 हून अधिक हे विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करतात. विद्यार्थ्यांना 14 किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी कोणतंही वाहन उपलब्ध नाही. त्यामुळं या परिस्थितीला समोरे जात या विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिण्याचं धाडसी पाऊल उचललं. पच्चेदोड्डी गावातील विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून त्यांना शाळेत जाण्यासाठी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे.

Students Walk 14 KM Daily To School, Submit Petition To CM Siddaramaiah Demanding Transport Facility
"मुख्यमंत्री महोदय, प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्या!", दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विनंती (ETV Bharat)

वन्य प्राण्यांची भीती : सध्या पच्चेदोड्डी गावात 50 हून अधिक विद्यार्थी आहेत. जे सर्वजण अज्जीपूर, रामपुरम, हनूर आणि कोल्लेगल या शहरांमधील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतात. शाळेत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ते किंवा वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळं ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी 7 किलोमीटर चालतात. विद्यार्थ्यांनी अशी चिंता देखील व्यक्त केली की, त्यांना वन्य प्राण्यांची भीती वाटते. याशिवाय, त्यांचा वेळ दोन ते तीन तास वाया जात आहे.

पत्रात काय म्हटलंय? : शरण्या चेतन, गोकुळ माडेगौडा, ईश्वरी, रश्मी, उमेश यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या मुख्यमंत्री आणि आमदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "आमच्या गावात चांगला रस्ता नाही. वाहतुकीसाठी कोणतीही वाहनं उपलब्ध होत नाहीत. वाटेत जाताना आम्हाला वन्य प्राण्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं, आमच्या सोयीसाठी वाहनाची व्यवस्था करावी."

Students Walk14 KM Daily To School, Submit Petition To CM Siddaramaiah
विद्यार्थ्यांचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र. (ETV Bharat)

आमदार काय म्हणाले? : हनुमंत नगरचे आमदार एम.आर. मंजुनाथ यांनी सांगितलं की, "पच्चेदोड्डी गावातील विद्यार्थी शाळेत चालत जात असल्याचं माझ्या निदर्शनास आलं आहे. विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यासाठी आमदार निधीतून वाहन उपलब्ध करून देण्यासाठी मी योग्य ती कारवाई करेन."

Students Walk 14 KM Daily To School, Submit Petition To CM Siddaramaiah Demanding Transport Facility
"मुख्यमंत्री महोदय, प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्या!", दररोज 14 किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विनंती (ETV Bharat)

आधी होती वाहतुकीची सुविधा, पण... : 2020 मध्ये वन विभागानं सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वाहनाची व्यवस्था केली आणि तात्पुरती समस्या सोडवली. मात्र, देखभालीच्या अभावामुळं वाहतुकीच्या सुविधा पुन्हा बंद केली. त्यामुळं आता विद्यार्थी नेहमीप्रमाणे शाळेत चालत जात आहेत.

हेही वाचा :

  1. विधानसभेसह विधानपरिषदचे कामकाज स्थगित; उद्या सकाळी सुरू होणार कामकाज
  2. मुख्यमंत्र्यांना राज्य गुजरात स्टाईलनं चालवायचं आहे, नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा
  3. मुंढवा कथित जमीन घोटाळ्यातील संशयित रवींद्र तारु पोलिसांच्या जाळ्यात, उद्या कोर्टात हजर करणार
Last Updated : December 8, 2025 at 7:18 PM IST

TAGGED:

कर्नाटक
शिक्षण
दररोज 14 किलोमीटर पायपीट
विद्यार्थी
STUDENTS WALK 14 KM DAILY TO SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.