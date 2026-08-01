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"विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांकडून माफीची गरज नाही, उलट...", राहुल गांधींचा PM नरेंद्र मोदींवर निशाणा

विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांकडून माफीची गरज नाही, त्याऐवजी पंतप्रधानांनीच विद्यार्थ्यांची माफी मागायला हवी होती, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

RAHUL GANDHI
राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 8:48 PM IST

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चेन्नई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 जुलैला रोजी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याबद्दल केलेल्या कथित अपमानास्पद विधानांबद्दल विद्यार्थ्यांना 'माफ' करण्याबाबतचं आवाहन समाजाला केलं आहे. यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी (1 ऑगस्ट) नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिलं नाही, असा आरोप करत विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांकडून माफीची गरज नाही, त्याऐवजी पंतप्रधानांनीच विद्यार्थ्यांची माफी मागायला हवी होती, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं की, "एखाद्या पालकाला आपल्या मुलासाठी शोक करताना पाहणं ही सर्वात वेदनादायी गोष्ट आहे. एका तरुण व्यक्तीच्या मृत्यूमुळं कुटुंब कधीही न संपणाऱ्या दुःखात बुडून जातं आणि त्याचबरोबर ढासळत्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल गंभीर प्रश्नही निर्माण होतात. पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे, अनेक वर्षांची तयारी रातोरात वाया जाणे, आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्यास सांगितलं जातं, पण व्यवस्था मात्र त्यांच्याशी प्रामाणिक नाही."

विद्यार्थ्यांना माफ करणार असल्याचं सांगण्याचं धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. ते पुढं म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी कोणत्याही शोकाकुल कुटुबीयांची भेट घेतलेली नाही. पेपरफुटीमुळं ज्यांचं भविष्य उद्ध्वस्त झालं आहे, अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याची त्यांनी भेट घेतली नाही. तसंच भारतातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या माफीची गरज नाही. त्यांनीच विद्यार्थ्यांची माफी मागायला हवी." दरम्यान, राहुल गांधी यांनी शनिवारी नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळं आणि त्यानंतर परीक्षा रद्द झाल्यामुळं आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि त्यांचं सांत्वन केलं. ही भेट चेन्नईजवळील महाबलीपुरम इथं घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओमध्ये काय म्हटलं आहे?

दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही आंदोलकांनी शिवीगाळ केल्याचं समोर आलं होतं. अशातच आता नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक नवा व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी विद्यार्थी, तरुण यांच्याशी संवाद साधत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मित्रांनो, आज फक्त तुमच्याशीच बोलावंस वाटत आहे. जंतर मंतरवर जे काही घडलं, ते देशाने आणि जगाने पाहिलं. काही खोडकर मुलांनी अशोभनीय भाषा वापरली तसंच शिवीगाळ केली. अशा प्रकारची भाषा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला शोभणारी नाही. मला शिवीगाळ करण्यात आली, इतकंच नव्हे तर माझ्या दिवंगत आईबद्दलही अत्यंत आक्षेपार्ह शब्द वापरण्यात आले. आज मला एका वेगळ्या विषयावर बोलायचं आहे. लहानपणी चुका होतात आणि त्या चुका सुधारण्याची संधीही लहानपणीच मिळते, हेच तर बालपणाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे समाजात जो संताप आहे, तो मी पूर्णपणे समजू शकतो. आपल्या मुली अशा प्रकारची भाषा कशी वापरू शकतात, हा खरंच एक मोठा धक्का आहे."

"या मुलांना जवळ घेऊन योग्य मार्ग दाखवण्याची हीच वेळ आहे. ही दिशाभूल झालेली मुलं आहेत आणि त्यांना योग्य दिशा दाखवणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्यांना शिक्षा देणं, न्यायालयांच्या फेऱ्या मारायला लावणं किंवा समाजात त्यांचा छळ करणं, यामुळे परिस्थिती बदलणार नाही. मी त्यांना माफ करू इच्छितो. समाजानेही माझी ही भूमिका स्वीकारावी, अशी माझी विनंती आहे. कारण माझ्या मनात एकच भावना आहे. कधी कधी आपल्या दातांखाली आपली जीभ येते आणि रक्तही निघतं. पण म्हणून आपण दात तोडत नाही, कारण दातही आपलेच असतात आणि जीभही आपलीच असते."

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TAGGED:

चेन्नई
नरेंद्र मोदी
राहुल गांधी
विद्यार्थी आंदोलन
RAHUL GANDHI

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