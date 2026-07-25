केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा! पंतप्रधान मोदींना पाठवले पत्र; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सोडले पद
नीट (NEET) परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा वाद आणि विद्यार्थ्यांची निदर्शने यांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
Published : July 25, 2026 at 2:35 PM IST
नवी दिल्ली: विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला. NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततेवरून निर्माण झालेला देशव्यापी वाद आणि जंतरमंतरवर सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शनं यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा केली आणि राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट केलं.
आपल्या पत्रात त्यांनी नमूद केलं की, गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून ते विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी समर्पित राहिले आहेत. कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचा पाया हा एक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी शिक्षण प्रणालीवरच आधारलेला असतो, अशी त्यांची सदैव धारणा राहिली आहे.
'तक्रारी समोर येताच सरकारनं त्वरित पावलं उचलली' : धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, "3 मे 2026 रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत अनियमितता असल्याच्या तक्रारी समोर येताच सरकारनं त्वरित पावलं उचलली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला, परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि पुढील वर्षापासून NEET परीक्षा पूर्णपणे 'कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट' (CBT) पद्धतीने घेतली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली."
Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. pic.twitter.com/TaUjDUMAyd— ANI (@ANI) July 25, 2026
'काही व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला' " 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा निष्पक्ष आणि सुरळीतपणे पार पाडणं हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केलं. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारं, जिल्हा प्रशासन, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या सहकार्यानं 21 जून 2026 रोजी पुनर्परीक्षा यशस्वीरीत्या घेण्यात आली. 16 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये गरीब आणि वंचित कुटुंबांतील अनेक होतकरू विद्यार्थी यशस्वी झाले असले तरी, जबाबदार पदांवर असलेल्या काही व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना अत्यंत दुःख झालं.
July 25, 2026
'गेल्या 10 दिवसांत खूप व्यथित झालो' : आपल्या राजीनाम्याबाबत बोलताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं की, गेल्या 10 दिवसांतील घडामोडींमुळे त्यांना खूप व्यथित व्हायला झालं होतं. हा काही वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न नसून देशातील तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. विद्यार्थ्यांचं भवितव्य कायदेशीर वाद आणि राजकीय संघर्षात अडकू नये किंवा त्यांचे अभ्यासावरून लक्ष विचलित होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा होती. याच भावनेतून त्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.
पत्राच्या शेवटी, धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन, मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा तसेच शिक्षण मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केलं की, आपल्या सार्वजनिक जीवनात 'भारत माता', ओडिशामधील जनता आणि देशातील युवावर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते पूर्ण निष्ठेनं कार्य करत राहतील.