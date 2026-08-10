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जम्मूमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मिनीबसला अपघात; 29 जण जखमी, 3 जणांची प्रकृती गंभीर

जम्मूमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मिनीबसला झालेल्या अपघातात 29 विद्यार्थी जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींपैकी तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Student minibus overturns in Jammu 29 injured
जम्मूमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मिनीबसला अपघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 9:58 AM IST

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जम्मू: जम्मू-काश्मीरमध्ये रविवारी रात्री एक भीषण अपघात झाला. जम्मू शहरातील शकुंतला उड्डाणपुलावर एक मॅटाडोर मिनीबस उलटली. या घटनेत सुमारे 29 विद्यार्थी जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जखमींपैकी तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 'तिरंगा रॅली'मध्ये सहभागी झाल्यानंतर विद्यार्थी मिनीबसने बाग-ए-बहू येथून मुबारक मंडीकडे परतत असताना हा अपघात झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने मदतकार्य सुरू केले.

अपघातात 29 विद्यार्थी जखमी झालेत : जखमी विद्यार्थ्यांना जम्मू येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) आणि रुग्णालयात नेण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. GMC जम्मूचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र त्रिसल यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दुजोरा दिला की, या अपघातात 29 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, हे विद्यार्थी जम्मू विभागातील विविध भागांतील असून ते जम्मूमध्ये दररोज प्रशिक्षण घेतात. डॉ. त्रिसल यांनी नमूद केले की, बहुतेक विद्यार्थी धोक्याबाहेर आहेत; मात्र काहींना अस्थिभंग (फ्रॅक्चर) झाला असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यानंतर GMC अधिकाऱ्यांनी रुग्णांची अधिकृत यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये अपघातानंतर 29 रुग्णांना दाखल केल्याची खातरजमा करण्यात आली. या यादीनुसार तीन रुग्णांची प्रकृती गंभीर आहे, तर 26 जणांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार खालील तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर आहे:

  • सुहानी देवी, वय 21, भवाल (जम्मू)
  • आरती देवी, वय 20, मजलता (उधमपूर)
  • सीमा देवी, वय 27, अथोली (किश्तवाड)

25 हून अधिक मुलींना घेऊन जाणाऱ्या मॅटाडोरचा अपघात : जम्मू उड्डाणपुलावरील या अपघाताची माहिती मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनाही देण्यात आली. त्यांनी चिंता व्यक्त करत जखमींनी लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांना सर्व आवश्यक वैद्यकीय सुविधा व मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले. जम्मू येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलजवळील उड्डाणपुलावर 25 हून अधिक मुलींना घेऊन जाणाऱ्या मॅटाडोरचा अपघात झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. जखमींना त्वरित वैद्यकीय मदत देण्यात आली असून, ते धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जलद बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि सर्व आवश्यक वैद्यकीय काळजी व मदत सुनिश्चित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

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STUDENT MINIBUS ACCIDENT
JAMMU 29 INJURED
जम्मूमध्ये मिनीबस अपघात
MINIBUS ACCIDENT IN JAMMU

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