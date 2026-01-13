ETV Bharat / bharat

'कुत्रा चावल्यामुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास मोठी भरपाई द्यावी लागेल'-सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा

सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांच्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांची करुणा केवळ प्राण्यांपुरती मर्यादित आहे, असे विचारले.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 3:36 PM IST

नवी दिल्ली-भटक्या कुत्र्यांवरील स्वयंयाचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली. कुत्र्यांमुळे लहान मुले, वृद्ध अथवा शारीरिक दुर्बल व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास अथवा ते जखमी झाल्यास राज्य सरकारला मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं की, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सरकारनं भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडविण्यासाठी काहीही केलं नाही. या निष्काळजीपणासाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरलं पाहिजे. पशू कल्याण संघटनेचे वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी म्हटलं, तुम्ही तसेच केलं पाहिजे. त्यावर न्यायाधीशांनी म्हटलं, जे लोक कुत्र्यांना खाऊ घालत असल्याचा दावा करतात, त्यांनाही जबाबदार धरलं पाहिजे. त्यांचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यांनी कुत्र्यांना घरी किंवा परिसरात ठेवायला पाहिजे.

कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण अधिक प्रभावी- कुत्रा चावल्यामुळे त्याचा आयुष्यभर परिणाम होतो. कुत्रा चावल्याच्या घटनेला आपणदेखील बळी पडलो होतो, असे वकील गुरुस्वामी यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायाधीश मेहता यांनी भावना आणि चिंता केवळ कुत्र्यांसाठी असतात असे म्हटलं. त्यावर वकील गुरुस्वामी यांनी माणसांसाठीदेखील तेवढीच चिंता असल्याचं स्पष्ट केलं. नियामक संस्था अपयश ठरत आहे. योग्य मानवी वागणूक आणि कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण अधिक प्रभावी ठरेल, असेही त्यांनी म्हटलं. नियामक आणि केंद्र सरकार निधीचा कमी वापर करत आहेत. एबीसी नियम हे केवळ कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणासाठी नाहीत.

कोणाला जबाबदार धरावे? - सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी विचारलं की, श्वानप्रेमी संघटनांकडून खायला घातलेल्या भटक्या कुत्र्यांनी नऊ वर्षांच्या मुलाला त्रास दिला तर कोणाला जबाबदार धरावे? या न्यायालयानं डोळे बंद करून गोष्टी घडू द्याव्यात का? प्राण्यांमुळे माणसांना होणाऱ्या वेदनांबद्दल काय? जर प्राण्यांनी माणसांवर हल्ला केला तर कोण जबाबदार असेल? न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं की, भटक्या कुत्र्यांमध्ये विशिष्ट विषाणू असू शकतात. जेव्हा अशा कुत्र्यांवर वाघांसारखे वन्य प्राणी हल्ला करून त्यांना खातात, तेव्हा ते कॅनाइन डिस्टेंपरसारखे रोग पसरवू शकतात. संक्रमित प्राण्यांचा मृत्यू होऊ शकतो.

पर्यावरणीय संतुलन राखणं आवश्यक- ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, या समस्येकडे कुत्रा विरुद्ध माणूस असा वाद म्हणून पाहू नये. तर अधिक व्यापकपणे प्राणी विरुद्ध माणूस संघर्ष म्हणून पाहिलं पाहिजे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, दरवर्षी सुमारे ५०,००० लोकांचा साप चावल्यानं मृत्यू होतो. माकडांच्या हल्ल्याच्या घटनाही नोंदवल्या जातात. सिंह यांनी पुढे सांगितलं की, उंदरांची संख्या नियंत्रित करण्यात कुत्र्यांची भूमिका असते. तसेच पर्यावरणीय संतुलन राखणं आवश्यक आहे.

