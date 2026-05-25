गुलमर्ग केबल कारमध्ये तांत्रिक बिघाड, शेकडो पर्यटकांची सुखरूप सुटका
गुलमर्गमध्ये सोमवारी एका केबल कारमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं शेकडो पर्यटक अडकून पडले.
Published : May 25, 2026 at 7:33 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील गुलमर्ग हे ठिकाण पर्यटनासाठी विशेष आकर्षणाचं केंद्र मानलं जातं. कारण, येथील प्रसिद्ध गोंडोला केबल कार राइडचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते. मात्र, याच गोंडोला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुलमर्ग केबल कार सेवेदरम्यान एक मोठी घटना घडल्यानं एकच खळबळ उडाली. गुलमर्गमध्ये सोमवारी एका केबल कारमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं शेकडो पर्यटक अडकून पडले.
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4wjEjgXuVl
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, केबल कारमध्ये बिघाड झाल्यामुळं गोंडोला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुलमर्ग केबल कार सेवेच्या दोन्ही टप्प्यांवरील कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलानं (एनडीआरएफ) केबल कारच्या केबिनमधून प्रवासाचा आनंद घेणाऱ्या शेकडो पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच, केबल कार प्रणाली पूर्ववत करण्याचं काम सध्या सुरू असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
#WATCH | Jammu and Kashmir | Rescue Operations underway at Gulmarg Gondola after the cable car service got halted due to a technical fault.— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Source: Fire Service) https://t.co/dT1bZYseTi pic.twitter.com/u7RlHZb8Ev
केबल कार कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सय्यद कमर सज्जाद यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, केबिनमध्ये अडकलेले सर्व प्रवासी सुरक्षित असून पुढील तीन ते चार तासांत परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. कोणतीही मोठी समस्या नव्हती, केवळ एक तांत्रिक बिघाड होता, असं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, या बचावकार्यात केबल कारची चार विशेष बचाव पथकं सहभागी झाली होती. तसंच पोलीस आणि एसडीआरएफचे जवानही घटनास्थळी मदत करत होते. अडकलेल्या 52 केबिन क्रू सदस्यांपैकी आतापर्यंत सहा जणांची सुटका करण्यात आली आहे, असं सय्यद कमर सज्जाद यांनी सांगितलं.
Government is closely monitoring the situation at the Gulmarg Gondola after the cable car service was temporarily halted due to a technical fault. All cabins remain intact and rescue operations to safely evacuate stranded tourists are underway with trained teams on the ground.…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) May 25, 2026
दुसरीकडे, सरकार संबंधित परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे, असं जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय की, "सर्वजण सुरक्षित असून, अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी प्रशिक्षित पथकांसह बचावकार्य सुरू आहे. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही."
हेही वाचा :