ट्रेनचे सारथ्य आता तिच्या हातात; दिल्ली विभागात ट्रेन चालवणारी पहिली महिला लोको पायलट पाहिलीत का?
भारतीय रेल्वेत महिलांचा वाढता सहभाग उल्लेखनीय आहे. सुधारित सुविधा, प्रशिक्षण आणि आत्मविश्वासामुळं 'महिला लोको पायलट' (Female loco Pilots) विविध गाड्या सक्षमपणे चालवत आहेत.
Published : December 7, 2025 at 3:18 PM IST
नवी दिल्ली : आज देशाच्या मुली आणि महिला कोणत्याही क्षेत्रात पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. मग ते विमान उडवणे असो किंवा सीमेवर शत्रूंशी लढणे असो. ते दिवस गेले जेव्हा एखाद्या विशिष्ट व्यवसायात पुरुषांचे वर्चस्व होतं. आता महिला लढाऊ विमानांपासून ते रस्त्यावर बस आणि रुळांवर ट्रेन सर्व काही चालवत आहेत. तर रेल्वेमधील महिला लोको पायलटच्या प्रवासावर एक नजर टाकू यात...
रेल्वेमध्ये महिलांचा सहभाग : 7 डिसेंबर 1999 ला भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण महिला असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली विभागात ईएमयू/लोकल ट्रेन चालवली, ज्यामुळं रेल्वेमध्ये महिलांच्या सहभागासाठी नवीन मार्ग उघडणारा इतिहास घडला. तोपर्यंत रेल्वे ऑपरेशन्स हे मोठ्या प्रमाणात पुरुषप्रधान क्षेत्र मानले जात होते, परंतु या उपक्रमाने हे सिद्ध केलं की, महिला प्रत्येक तांत्रिक आणि जबाबदार क्षेत्रात पूर्ण क्षमता दाखवू शकतात.
उत्तर रेल्वेमध्ये एकूण 1.25 लाख कर्मचारी आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 9,000 महिला विविध विभागांमध्ये सेवा देत आहेत. महिला आता केवळ क्लर्क किंवा कार्यालयांपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या स्टेशन मास्टर, कंट्रोल ऑफिसर, गँगमन, गार्ड आणि लोको पायलट यांसारख्या आघाडीच्या आणि अत्यंत आव्हानात्मक भूमिकांमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी करीत आहेत. - हिमांशू शेखर उपाध्याय, उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
रेल्वेमध्ये महिला दाखवत आहेत ताकद : रेल्वेच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला आपली ताकद दाखवत आहेत. त्यांनी दाखवून दिलं की, महिला रेल्वेमधील प्रत्येक क्षेत्रात किंवा तांत्रिक भूमिकेत काम करीत आहेत. त्या त्यांच्या क्षमतेने आदर्श बनत आहेत.
तरुण महिला पिढीचा आत्मविश्वासपूर्ण आवाज : 'दीप्ती कुशवाहा' ही उत्तर रेल्वेच्या दिल्ली विभागात वरिष्ठ सहाय्यक लोको पायलट आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "त्यांना 2022 मध्ये भरती करण्यात आलं होतं. जेव्हा प्रवासी एखाद्या महिलेला ट्रेन चालवताना पाहतात तेव्हा त्यांना अभिमान वाटतो. ते आमच्याशी बोलतात आणि आमचे मनोबल वाढवतात. काम करताना आव्हाने आहेत, पण विभाग आमचे ऐकतो आणि उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतो."
सिग्नलचे काळजीपूर्वक निरीक्षण : रेल्वे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खबरदारींबद्दल दीप्ती कुशवाहा यांनी स्पष्ट केलं की, "सिग्नलचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले पाहिजे. प्रत्येक पैलूवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. डब्यांची स्थिती, सहकारी लोको पायलटची सतर्कता इत्यादींवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. हजारो प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आणखी वाढवते."
आता रेल्वे इंजिनमध्येच वॉशरूमची सुविधा : वरिष्ठ सहाय्यक लोको पायलट गुंजन म्हणाल्या की, "त्यांना 2019 मध्ये भरती करण्यात आलं. रेल्वेच्या सुधारित सुविधांमुळं महिलांची संख्या वाढत आहे. महिलांसाठी वॉशरूम सुविधा ही एक मोठी समस्या होती. आता रेल्वे इंजिनमध्येच वॉशरूम उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे, जे खूप उपयुक्त ठरत आहे. येत्या काळात जेव्हा सर्व इंजिनमध्ये ही सुविधा असेल, तेव्हा ही समस्या आणखी कमी होईल. कर्तव्यावरून परतताना सुरक्षित वाहतूक आवश्यक असल्याचं सांगून त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेवरही भर दिला जातोय. स्वच्छता आणि देखभालीशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या पाहिजेत. जर या सुधारणा सुरू राहिल्या तर महिला कोणत्याही कामात मागे राहणार नाहीत."
लोको पायलट लक्ष्मीचा 21 वर्षांचा प्रवास : 2005 मध्ये असिस्टंट लोको पायलट म्हणून रुजू झालेल्या 'लक्ष्मी लाक्रा' लोको पायलट आहेत. त्या म्हणाल्या की, "मी रुजू झाले तेव्हा सुविधा जवळजवळ अस्तित्वातच नव्हत्या. रनिंग रूममध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र खोल्या नव्हत्या आणि महिलांसाठी ट्रेन चालवणे कठीण मानले जात होते. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. स्वतंत्र रनिंग रूम, ट्रेनच्या सुविधा आणि सहकाऱ्यांचा पाठिंबा या सर्वांमुळं वातावरण चांगलं होत आहे. त्यांनी 2011 मध्ये मालगाड्या आणि 2016 मध्ये प्रवासी गाड्या चालवण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला आव्हाने होती, पण जेव्हा तुम्ही पुढे जाता तेव्हा प्रवासी आणि सहकाऱ्यांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद खूप प्रेरणादायी असतो. आम्ही कधीही हार मानली नाही आणि परिश्रमपूर्वक आणि प्रामाणिकपणे काम केलं."
महिला लोको पायलटची संख्या वाढत आहे : स्वच्छतागृहे, महिलांसाठी स्वतंत्र रनिंग रूम, सुरक्षित वाहतूक, तांत्रिक प्रशिक्षणात समान संधी आणि आघाडीच्या पोस्टिंगमध्ये वाढलेला सहभाग यांसारख्या सुधारित सुविधांमुळं रेल्वेमध्ये महिला लोको पायलटची संख्या सातत्याने वाढत आहे. महिला ईएमयूपासून ते एक्सप्रेस ट्रेन आणि मालगाड्यांपर्यंत सर्व काही चालवत आहेत. महिला लोको पायलट केवळ ट्रेन चालवत नाहीत तर भारतीय रेल्वेमध्ये समान संधी, तांत्रिक क्षमता आणि स्वावलंबनाचा एक नवीन अध्याय लिहित आहेत.
हेही वाचा -