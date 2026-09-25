"...अशा निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊ नये", अभिजीत दिपकेंचं विरोधी पक्षांना आवाहन
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शुक्रवारी देशातील विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Published : September 25, 2026 at 6:40 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात सुरू असलेल्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) प्रक्रियेवरून सध्या राजकीय खळबळ उडाली आहे. मतदार याद्यांच्या एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याच्या माध्यमांतील वृत्तामुळं आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. अशातच कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शुक्रवारी देशातील विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसंच 'फेरफार केलेल्या निवडणुकां'मध्ये सहभागी होऊ नये, असं आवाहन अभिजित दिपके यांनी विरोधी पक्षांना केलं आहे.
निवडणूक लढवणं थांबवावं, विरोधी पक्षांना आवाहन : जर निवडणुकांमध्ये खरोखरच फेरफार होत असतील, तर विरोधी पक्षांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि निवडणूक लढवणं थांबवावं, असं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर प्रतिक्रिया देताना अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "होय, निवडणुकांमध्ये फेरफार केले जात आहेत. परंतु जेव्हा तुम्ही अशा फेरफार केलेल्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होता, तेव्हा तुम्ही त्या निवडणुकांना कायदेशीर मान्यता देता आणि त्या निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष असल्याचा आभास टिकवून ठेवण्यास मदत करता." याचबरोबर, निवडणुकांपूर्वी लोकप्रतिनिधींना 'फोडून नेणे' आणि राजकीय पक्षांमध्ये 'फूट पाडणे' यांसारख्या आरोपांचा संदर्भ देत, अभिजीत दिपके यांनी विरोधी पक्षांचा निवडणुकीतील सततचा सहभाग हा केवळ त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या चिंतेपोटी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
अस्तित्व वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात? : अभिजीत दिपके म्हणाले, "कदाचित तुम्ही निवडणूक लढवत राहता कारण तुम्हाला भीती वाटते की, तसं न केल्यास तुमचं अस्तित्वच संपेल. पण जेव्हा मतं चोरली जात आहेत, तुमचे आमदार आणि खासदार फोडले जात आहेत आणि तुमच्या पक्षात फूट पाडली जात आहे, तेव्हा तुम्ही नेमकं कोणत्या प्रकारचे अस्तित्व वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात? हे काही राजकीय अस्तित्व टिकवणं नाही. तुम्ही केवळ अशा व्यवस्थेत तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करत आहात, जी व्यवस्था तुम्हाला कधीही कमकुवत करू शकते. तुमच्या पक्षात फूट पाडू शकते किंवा तुमचे लोकप्रतिनिधी हिरावून घेऊ शकते. अशा प्रकारे तुम्ही किती काळ टिकून राहू शकाल?" असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी विरोधी पक्षांना केला.
ठाम भूमिकेनं आवाज उठवावा : निवडणुकीतील गैरप्रकारांविरोधात विरोधी पक्षांनी राज्य किंवा राजकीय सोयीनुसार नव्हे, तर देशभरात एकाच ठाम भूमिकेनं आवाज उठवावा, असं आवाहनही अभिजीत दिपके यांनी केलं. ते म्हणाले, "केवळ तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्यास त्याबद्दल आवाज उठवणे आणि इतर ठिकाणी तसे घडल्यास गप्प राहणे, हे तुम्हाला शोभत नाही. जर निवडणुकांमध्ये फेरफार होत असतील, तर ते राज्य कोणते आहे किंवा कोणत्या पक्षाला त्याचा फटका बसत आहे, यापेक्षा ती बाब महत्त्वाची ठरली पाहिजे. 'खेळात फेरफार केला गेला आहे' असे म्हणत राहणे आणि तरीही त्याच खेळात सहभागी होत राहणे, हे चालू शकत नाही. तुमच्या सहभागामुळेच अशा फेरफार केलेल्या निवडणुकांना कायदेशीर वैधता मिळते."
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