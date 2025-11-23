ETV Bharat / bharat

हरिद्वार अर्धकुंभमेळा 2027 : अखाडा परिषदेच्या अस्तित्वावरुन महंतामध्ये रंगला 'आखाडा'

आगामी काळात उत्तराखंडमध्ये अर्धकुंभमेळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या अर्धकुंभमेळ्यावरुन सध्या आखाडा परिषदेत राजकारण रंगलं आहे.

HARIDWAR ARDH KUMBH 2027
महंत रवींद्रपुरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार : उत्तराखंड सरकार 2027 चा अर्धकुंभ मेळा पूर्ण कुंभमेळा म्हणून आयोजित करण्याची तयारी करत आहे. मात्र कुंभमेळ्यापूर्वी आखाडा परिषदेच्या अस्तित्वावरुन महंतामध्ये चांगलाच आखाडा रंगला आहे. बडा आखाड्याचे महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश यांनी भारत साधू समाजाची चार दिवसांपूर्वी बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी अखाडा परिषदेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सध्या अखाडा परिषद अस्तित्वात नाही, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी यांनीही अर्धकुंभमेळा पूर्ण कुंभमेळा म्हणून आयोजित करण्यावर टीका केली. त्यांच्या विधानानंतर अखाडा परिषद आणि माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी यांनी बडा आखाड्याचे महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश यांनी केलेल्या विधानाला जोरदार उत्तर दिलं.

हरिद्वार अर्धकुंभमेळा 2027 : अखाडा परिषदेच्या अस्तित्वावरुन महंतामध्ये रंगला 'आखाडा' (ETV Bharat)

राजकारणामुळे आखाडा परिषदेला बदनाम करत आहेत : श्री महंत रवींद्रपुरी म्हणाले की, "रूपेंद्र प्रकाश सध्या राजकारणात गुंतले आहेत. त्यांचं भविष्य उज्ज्वल असो, परंतु त्यांना अखाडा परिषदेसारख्या संस्थेला बदनाम करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. रूपेंद्र प्रकाश स्वतः विधानं करत नाहीत, तर त्यांना ती करण्यास भाग पाडलं जात आहे. यामुळे कुंभमेळ्याची बदनामी होत आहे. ते महामंडलेश्वर आहेत. त्यांच्यासोबतच सर्व तेरा आखाडे महामंडलेश्वरांचा आदर करतात. महामंडलेश्वर हे एक आदरणीय पद आहे, म्हणून अशी विधानं त्यांना शोभत नाहीत. आधी स्वतःबद्दल विचार करा," असंही त्यांनी यावेळी बजावलं.

कुंभमेळ्यावर कोणताही आखाडा सचिव निवेदन देत नाही : यावेळी त्यांनी सांगितलं की, कुंभमेळ्यासाठी सर्व तेरा आखाड्यांचे सचिव निवडले जातात. पंच परमेश्वर त्यांना सर्व कामकाजासाठी अधिकृत करतात. कुंभमेळ्यावर कोणताही आखाडा सचिव निवेदन देत नाही. तुम्हाला निवेदन करायचं असेल, तर तुम्ही ते तुमच्या आखाड्यातील ज्येष्ठ महंतांकडून घ्यावं. जर तुम्हाला सरकारकडं काही मागण्या करायच्या असतील, तर त्यांनीही त्यांचं म्हणणं त्यांच्याद्वारे मांडावं. इतर कोणत्याही आखाड्यातील महामंडलेश्वर कुंभमेळ्यावर कोणतंही विधान करत नाहीत, त्यामुळे रूपेंद्र प्रकाश यांनाही कोणतं विधान करण्याचा अधिकार नाही. बडा आखाड्याचे मुख्य पुजारी दुर्गादास महाराज आहेत. ते एक विद्वान संत आहेत. म्हणून, रूपेंद्र प्रकाश यांनी कोणतंही विधान करू नये, अशी त्यांना विनंती. रूपेंद्र प्रकाश यांनी परंपरा समजून घ्याव्यात. कुंभमेळ्यात महामंडलेश्वरसाठी आखाडा सुविधा पुरवतो. अखाड्याचे सचिव कुंभमेळ्याची व्यवस्था करतात," असंही त्यांनी यावेळी बजावलं.

कोठारी मोहनदास बेपत्ता प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश: "अर्धकुंभमेळा पूर्णकुंभमेळा करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. सरकारची बदनामी करण्याऐवजी, भव्य दिव्य आणि सुरक्षित कुंभमेळा आयोजित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. अद्याप कोणतीही आखाडा परिषदेची बैठक झालेली नाही. कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेवर चर्चाही झालेली नाही. अखाड्यातील महामंडलेश्वरांनी खोटी विधानं करू नयेत." बडा आखाड्यातील कोठारी मोहनदास बेपत्ता झाल्याच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याच्या निर्णयाचंही त्यांनी स्वागत केलं. याबाबत ते म्हणाले की, "मोहनदास अनेक वर्षांपासून बेपत्ता आहे. तो अचानक कसा गायब झाला? त्याचं काय झालं? ही चिंतेची बाब आहे. उच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. या प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे."

