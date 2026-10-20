आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना तत्काळ सोडण्यात यावं, ममता बॅनर्जींची मागणी
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या पोलीस कोठडीला मुदतवाढ दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published : October 20, 2026 at 3:29 PM IST
कोलकाता : कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत सोमवारी (19 ऑक्टोबर) दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या पोलीस कोठडीला मुदतवाढ दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली असून या कृतीला लोकशाही दडपण्याचा एक हेतुपुरस्सर कट असल्याचं म्हटलं आहे.
अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप : भाजपावर निशाणा साधताना, त्यांनी सत्तेच्या गर्वानं आंधळ्या झालेल्या नेत्यांचे दिवस मोजकेच उरले आहेत, असा इशारा दिला. याचबरोबर, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तपास यंत्रणा आणि सत्ताधारी गटाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्यावर अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांनी लिहिलं, "आशुतोष आणि सौरव यांची कोठडी वाढवण्यामागील हताश हेतू मला समजतो. या धोकादायक 'व्हायरस'चा वापर लोकशाहीवर दररोज हल्ला करण्यासाठी केला जात आहे."
दडपशाहीविरोधातही उठवला आवाज : तरुण पिढीच्या आंदोलनांवरील दडपशाहीविरोधातही ममता बॅनर्जी यांनी आवाज उठवला आणि म्हणाल्या, "Gen-Z च्या तरुणांवरील हा दडपशाहीचा प्रकार तत्काळ थांबवा." सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांना इशारा देत त्यांनी आठवण करून दिली, "जे आज सत्तेत आहेत, ते उद्या नसतील." तसंच ममता बॅनर्जी यांनी ही आंदोलनं केवळ एक स्थानिक मुद्दा असल्याचं मत फेटाळून लावलं. त्या म्हणाल्या की, "कोलकातापासून दिल्ली आणि मुंबईपर्यंत देशभरात यापूर्वी कधीही अशा प्रकारची दडपशाही घडली नाही."
शासन पुरस्कृत दहशतवाद : देशाच्या भूतकाळाची आठवण करून देताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "ज्यावेळी आपले पूर्वज वसाहतवादी शासकांविरुद्ध उभे राहिले, त्यावेळी त्यांनाही अशाच प्रकारच्या दडपशाहीचा सामना करावा लागला. तरीही, दृढ श्रद्धा आणि अदम्य धैर्याने प्रेरित होऊन त्यांनी आपला लढा सुरूच ठेवला." याशिवाय, ममता बॅनर्जी यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. सत्तेच्या गैरवापरावर नाराजी व्यक्त करताना त्या म्हणाल्या, "मला हे स्पष्टपणे सांगायचं आहे. हा शासन पुरस्कृत दहशतवाद आहे. पोलिसांच्या पूर्ण संगनमतानं केलेला हा दडपशाहीचा प्रकार आहे. ही परिस्थिती जास्त काळ टिकू शकत नाही. सत्तेचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न इतिहासात कधीही यशस्वी झाले नाहीत आणि ते आताही यशस्वी होणार नाहीत."
हेही वाचा :
- आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ!
- भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा
- नेहा बोरा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव, दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी
Conclusion: