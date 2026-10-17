मोठी बातमी! कोलकात्यातील पूजा मंडपात चेंगराचेंगरी, 17 जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती, 35 भाविक जखमी
Kolkata Durga Puja Stampede : सारदा पार्क (चोर बागान) पूजा मंडपाच्या बाहेर पडण्याच्या गेटवर पावसामुळे आणि दर्शकांसाठी आलेल्या प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीची घटना घडली.
Published : October 17, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:51 PM IST
कोलकाता Kolkata Durga Puja Stampede - शनिवारी संध्याकाळी 7:40 च्या सुमारास, गिरीश पार्क पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सारदा पार्क (चोर बागान) पूजा मंडपाच्या बाहेर पडण्याच्या गेटवर पावसामुळे आणि दर्शकांसाठी आलेल्या प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरीची घटना घडली.
हा पूजा मंडप आता दर्शकांसाठी बंद करण्यात आला आहे. सर्व जखमींना सुरक्षित बाहेर काढून उपचारांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात (MCH) हलवण्यात आले आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 35 जणांना वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.
Deeply saddened by the loss of precious lives in the stampede at a Durga Puja pandal in Kolkata. My heartfelt condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the swift recovery of the injured. - R. N. Ravi, Governor of West Bengal https://t.co/uO6d915JuP— ANI (@ANI) October 17, 2026
पश्चिम बंगालमधील कोलकाता शहरात धक्कादायक घटना घडली आहे. दूर्गापूजेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी जमा झालेल्या लोकांवर काळाने घाला घातला. दूर्गापूजेच्या उत्सवात शेकडो लोक सहभागी झाले होते. येथे अचानक चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीमुळे 17 जणांचा मृत्यू झालाय. तब्बल 40 पेक्षा जास्त लोक जमखी झाल्याचे सांगितले जात आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, कोलकाता शहरात सप्तमीच्या संध्याकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. येथे दूर्गापूजेसाठी आलेल्या लोकांची अडचण होऊ नये म्हणून मोठा मंडप टाकण्यात आला होता. या मंडपाचा काही भाग अचानक कोसळला. मंडप कोसळल्यानंतर लोकांनी मोठ्या प्रमाणात धावपळ केली. काही क्षणात मोठी चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत 17 जणांचा मृत्यू झाल्याचे आतापर्यंत समोर आले आहे. मृतांचा हा आकडा आणखी वाढू शकतो. 40 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.
कोलकात्याच्या चोरबागन सार्वजनीन दुर्गा पूजेदरम्यान झालेली चेंगराचेंगरी - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पोस्ट केले, "मी या घटनेबाबत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आहे. मी रविवारी पश्चिम बंगालमधील माझे सर्व नियोजित कार्यक्रम स्थगित करत आहे आणि जखमींची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात जाणार आहे."
#WATCH | North Kolkata, West Bengal | A stampede-like situation was reported at the Chorbagan Sarbojanin Puja pandal. The injured were shifted to the hospital. More details awaited. https://t.co/EZm78mo5mN— ANI (@ANI) October 17, 2026
"या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या भाविकांच्या आत्म्याला शांती लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. प्रशासन जखमींना सर्वतोपरी वैद्यकीय मदत पुरवत आहे. मी रविवारी पश्चिम बंगालमधील माझे सर्व नियोजित कार्यक्रम स्थगित करत आहे आणि जखमींची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात जाणार आहे. जे लोक जखमी झाले आहेत, ते लवकर बरे व्हावेत अशी मी माँ दुर्गेकडे प्रार्थना करतो, अशी भावना गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केली.