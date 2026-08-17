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बिहारमधील लखीसराय मंदिरात चेंगराचेंगरी; सात भाविकांचा मृत्यू, 12 भाविक जखमी

बिहारमधील लखीसराय जिल्ह्यातील 'अशोक धाम' येथे चेंगराचेंगरीची घटना घडली. प्राप्त माहितीनुसार, या घटनेत सात भाविकांचा मृत्यू झाला आहे.

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बिहारमधील लखीसराय मंदिरात चेंगराचेंगरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 9:01 AM IST

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लखीसराय : बिहारमधील लखीसराय जिल्ह्यातील 'अशोक धाम' येथे चेंगराचेंगरीची घटना घडली. प्राप्त माहितीनुसार, या घटनेत सात भाविकांचा मृत्यू झाला आहे; मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी 'जलाभिषेक' करण्यासाठी सुमारे ५०,००० भाविक तिथे जमले होते, त्यावेळी ही चेंगराचेंगरी झाली.

भाविक एकमेकाखाली चिरडले गेले - चेंगराचेंगरीनंतर भाविक घाबरून धावू लागले आणि अनेकजण एकमेकाखाली चिरडले गेले. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू आहे. अपघातात जखमी झालेल्या सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

अचानक गर्दी वाढल्याने घटना घडली - लखीसरायचे जिल्हाधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी सांगितले, "ही घटना सकाळी साडेसहा वाजता घडली. मंदिरात अचानक गर्दी वाढली. स्थानकावर दोन गाड्या आल्यामुळे मोठ्या संख्येने भाविक मंदिर परिसरात पोहोचले. सकाळी भाविक रांगेत उभे असतानाच बॅरिकेड्स कोसळले. लोक एकमेकांवर पडल्याने चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली."

जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू - "मंदिराच्या आवारात प्रचंड गर्दी आणि उष्णतेमुळे ही घटना घडली. यात प्राण गमावलेल्या भाविकांची नेमकी संख्या निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जखमींवर वैद्यकीय उपचार केले जात आहेत," अशी माहिती लखीसरायचे जिल्हाधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी दिली.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) शिवम कुमार यांनी सांगितलं, "सोमवारी सकाळी लखीसराय येथील अशोक धाम मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत किमान सात भाविक मरण पावले आहेत. पोलीस कर्मचारी आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असून बचावकार्य सुरू आहे."

बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केलं, "लखीसरायमधील अशोकधाम येथील घटना अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक आहे. या अपघातात भाविकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीने मला अत्यंत दुःख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. जखमींवर योग्य आणि त्वरित उपचार करण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत."

Last Updated : August 17, 2026 at 9:01 AM IST

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