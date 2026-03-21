काश्मीरमध्ये ईदचा उत्साहात सोहळा; जामा मशिदीत नमाजासाठी परवानगी नाकारली

श्रीनगर शहरात असलेल्या ऐतिहासिक जामा मशिदीमध्ये ईदचा नमाज अदा करण्यासाठी प्रशासनाने परवानगी दिली नाही.

Srinagar Jamia Masjid Closed
काश्मीरमध्ये ईदचा उत्साहात सोहळा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 5:38 PM IST

श्रीनगर- काश्मीरमध्ये शनिवारी ईद-उल-फित्रचा सण पारंपरिक उत्साह आणि जल्लोषात साजरा केला जातोय. नमाज अदा करण्यासाठी आणि एकमेकांना आलिंगन देऊन शुभेच्छा देण्यासाठी दाल सरोवराच्या काठावर वसलेल्या हजरतबल दर्ग्यावर मुस्लिम बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. मात्र, श्रीनगर शहरात असलेल्या ऐतिहासिक जामा मशिदीमध्ये ईदचा नमाज अदा करण्यासाठी प्रशासनाने परवानगी दिली नाही.

सुरक्षा दलांचा मोठा फौजफाटा तैनात : हजरतबल येथे 50 हजारांहून अधिक भाविकांनी नतमस्तक होऊन प्रार्थना केली. काश्मीरमध्ये आयोजित करण्यात आलेला हा सर्वात मोठा सामूहिक ईद नमाज ठरला. शहराच्या नौहट्टा भागात असलेल्या जामा मशिदीच्या परिसरात नमाजासाठी गर्दी जमू नये या उद्देशाने सुरक्षा दलांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. 'अंजुमन औकाफ जामा मशिद' या संस्थेने यापूर्वीच घोषणा केली होती की, जामा मशिदीमध्ये ईदचा नमाज अदा केला जाईल आणि या प्रसंगी कोणतेही निर्बंध लादू नयेत, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाकडे केली होती.

जामा मशिदीतील ईद नमाजावरील बंदी कायम : काश्मीरचे मुख्य धर्मगुरू (मीरवाईज) उमर फारूक यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट करत म्हटले, "सलग सातव्या वर्षीही, निर्बंध आणि नजरकैदेच्या सावटाखाली जामा मशिदीतील ईद नमाजावरील बंदी कायम आहे. आनंद आणि उपासनेचा हा दिवस मुस्लिम बांधवांसाठी दुःख आणि वंचनेचा दिवस बनलाय." त्यांनी पुढे म्हटले, "आपल्या काळातील हा किती मोठा विरोधाभास आहे की, जे लोक आपल्या मशिदींची आणि ईदगाहची दारे कुलूप लावून बंद करतात, तेच लोक आपल्याला 'ईद मुबारक'च्या शुभेच्छा देण्यासाठी सर्वात आधी हजर होतात!"

हजारो लोक उपासना करण्यासाठी एकत्र जमले : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्तींनी हजरतबल दर्ग्यावर नमाज अदा केला. ईदचा नमाज पार पडल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी निदर्शने होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शहराच्या विविध संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व जिल्ह्यांतून मोठ्या सामूहिक ईद नमाजाचे वृत्तांत प्राप्त झाले, जिथे हजारो लोक उपासना करण्यासाठी एकत्र जमले होते.

मुस्लिम बांधव नमाज अदा करण्यासाठी ईदगाह, मशिदी आणि दर्ग्यांवर जमले : नवीन वस्त्रांनी सजलेले, सर्व वयोगटांतील आणि समाजातील विविध स्तरांतील मुस्लिम बांधव नमाज अदा करण्यासाठी ईदगाह, मशिदी आणि दर्ग्यांवर जमले होते. रमजान महिन्याच्या आनंदी समाप्तीचे प्रतीक असलेला हा दिवस, नातेवाईक आणि मित्रांच्या भेटीगाठी, एकमेकांना आलिंगन देणे, तसेच भेटवस्तू आणि शुभेच्छांची देवाणघेवाण यामुळे खरोखरच विशेष बनतो. लहान मुलांसाठी ईदची आतुरता विशेषतः खास असते. कारण याच दिवशी त्यांना ‘ईदी’च्या स्वरूपात रोख भेट मिळते.

