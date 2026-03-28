झोजिलामध्ये हिमस्खलन, सात जणांचा मृत्यू, श्रीनगर-लेह महामार्ग बंद
या घटनेनंतर झोजिला खिंडीमार्गे काश्मीर आणि लडाखला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनानं बंद केला आहे.
Published : March 28, 2026 at 4:00 PM IST
श्रीनगर : गांदरबल जिल्ह्यातील झोजिला खिंडीजवळील झिरो पॉईंटवर शुक्रवारी हिमस्खलन झाल्यामुळं सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. तसंच अनेक वाहनं बर्फाखाली अडकल्यामुळं पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी बचावकार्य सुरू केल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर झोजिला खिंडीमार्गे काश्मीर आणि लडाखला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनानं बंद केला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "हिमस्खलनानंतर आतापर्यंत किमान सात मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगरहून कारगिलला जाणारी वाहनं या अपघातात बर्फाखाली अडकली आहेत." मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह अनेक अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.
Heard the unfortunate news of an avalanche at Zoji La. I have directed the DC & SSP of Kargil to visit the spot immediately and mobilise relief and rescue operations.— LG Ladakh (@lg_ladakh) March 27, 2026
All government agencies including disaster relief forces and BRO have been put on high alert.
I am personally…
विनय कुमार सक्सेना यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं आहे की, "मी कारगिलचे डीसी आणि एसएसपी यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपत्ती निवारण दल आणि सीमा रस्ते संचालन नियंत्रक (बीआरओ) यांच्यासह सर्व सरकारी यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मी स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे."
काश्मीर खोऱ्याला लडाखशी जोडणारा झोजिला खिंडीमार्ग हिमस्खलनामुळं वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे. ढिगारा हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी एक मोठी बचाव आणि स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पोलीस, भारतीय लष्कर, सीआरपीएफ, लडाख पोलीस, एसडीआरएफ आणि नागरी प्रशासन सध्या संयुक्त मोहीम राबवत आहेत. तसंच जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीही हिमस्खलनानंतर सुरू असलेल्या बचाव व मदत कार्याचा आढावा घेतला.
Six Dead After Avalanche Buries Vehicles At #ZojilaPass Connecting #Kashmir With #Ladakh— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) March 27, 2026
दरम्यान, हा महामार्ग श्रीनगर आणि लेहला जोडणारा एक महत्त्वाचा आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दुपदरी रस्ता आहे. हा रस्ता उंचीसाठी आणि विहंगम दृश्यांसाठी ओळखला जातो. हा रस्ता 11,575 फूट उंचीच्या झोजिला खिंडीतून जातो, जिथं सध्या एका बोगद्याचं बांधकाम सुरू आहे. ज्या ठिकाणी वाहनांवर हिमस्खलन झालं, ते ठिकाण त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळं अशा घटनांसाठी असुरक्षित असल्याचं म्हटलं जातं.
