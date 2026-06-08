ETV Bharat / bharat

रामोजी राव यांची दुसरी पुण्यतिथी : आदरांजली वाहताना चंद्रबाबू नायडू म्हणाले, "त्यांची कीर्ती अजरामर आहे"

सोमवारी रामोजी राव यांच्या कुटुंबीयांनी आणि रामोजी ग्रुपच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली.

Sri Ramoji Rao's son Ch. Kiron offering tributes to his father at Ramoji Film City on Monday
सोमवारी रामोजी फिल्म सिटी इथं रामोजी राव यांचे सुपुत्र सीएच. किरण यांनी आपल्या वडिलांना आदरांजली वाहिली. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद (रामोजी फिल्म सिटी) : रामोजी ग्रुपचे संस्थापक रामोजी राव यांची आज दुसरी पुण्यतिथी आहे. सोमवारी त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि रामोजी ग्रुपच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली. तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट करत रामोजी राव यांनी आदरांजली वाहिली आहे.

'रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज'चे संस्थापक रामोजी राव यांचं 2024 मध्ये आजच्या दिवशी निधन झालं होतं. त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पार्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर याठिकाणी आयोजित एका श्रद्धांजली सभेत रामोजी राव यांचं योगदान आणि त्यांचा वारसा यांचं स्मरण करण्यात आलं.

रामोजी राव यांची दुसरी पुण्यतिथी : कुटुंबीयांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी पुष्पार्पण करून आदरांजली वाहिली. (ETV Bharat)

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनीही सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे रामोजी राव यांना श्रद्धांजली वाहिली. एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी रामोजी राव यांचं वर्णन तेलगू समाजाचे एक अभिमानास्पद व्यक्तिमत्व, माध्यम क्षेत्रातील एक क्रांतिकारक आणि साहित्याचे योद्धे असं केलं आहे. "सामान्य कुटुंबातून येऊन त्यांनी असाधारण उंची गाठली, प्रसारमाध्यमांना लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं व्यासपीठ बनवलं. त्यांची सेवा नेहमीच स्मरणात राहील," असं एन. चंद्रबाबू नायडू म्हणाले.

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढं सांगितलं की, रामोजी राव यांचा प्रवास मूल्ये, शिस्त, निष्ठा आणि अदम्य धैर्यानं प्रेरित होता आणि तो पिढ्यानपिढ्या प्रेरणादायी आहे. ते म्हणाले, "पत्रकारिता हा केवळ एक व्यवसाय नाही. तर एक सामाजिक जबाबदारी आहे. हे आदर्शवादी रामोजी गारू यांनी आपल्या विचारांतून आणि कृतीतून दाखवून दिलं."

"तेलुगू जनतेला अभिमान वाटेल अशा प्रसारमाध्यम संस्थांची उभारणी करून त्यांनी लोकांच्या हृदयात जे स्थान निर्माण केलं आहे, ते अढळ आहे," असं एन. चंद्रबाबू नायडू असं म्हणाले. तसंच " रामोजी राव गारू यांची कीर्ती अजरामर आहे. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आपण सर्वांनी त्यांचं स्मरण करूया," असंही एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. दिल्ली प्राध्यापक हत्या प्रकरण; मालमत्तेच्या वादातून प्राध्यापिकेची हत्या करणारे पती-पत्नी अटक, अल्पवयीन मुलगा ताब्यात
  2. सूरतमध्ये मोठी दुर्घटना! दागिने बनवण्याच्या कारखान्यातील सेप्टिक टँकमध्ये विषारी वायूमुळे चौघांचा मृत्यू
  3. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रजनन दराचे प्रमाण कमी; जाणून घ्या, राज्यनिहाय आकडेवारी

TAGGED:

रामोजी फिल्म सिटी
रामोजी राव
रामोजी ग्रुप
RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY
SRI RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.