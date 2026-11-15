श्री रामोजी रावांच्या जयंतीनिमित्त तेलंगणासह आंध्र प्रदेशात दुचाकी रॅलींचे आयोजन
रामोजी समूहाचे (Ramoji Group) संस्थापक श्री रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करत रविवारी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं.
Published : November 15, 2026 at 3:48 PM IST
हैदराबाद: भारतीय माध्यम क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या श्री रामोजी राव यांचा जन्म 16 नोव्हेंबर 1936 रोजी झाला होता. त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आणि त्यांच्या वारसारुपी विचारांचा गौरव करण्यासाठी रविवारी सकाळी हैदराबादमध्ये 'ट्रिब्युट वॉक' (श्रद्धांजली पदयात्रा) आयोजित करण्यात आली.
हैदराबादमधील 'जलविहार'पासून तीन किलोमीटरची पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेत रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच किरण, मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण आणि रामोजी समूहाचे अनेक कर्मचारी सहभागी झाले होते. या प्रसंगी बोलताना शैलजा किरण यांनी सांगितलं की, ही पदयात्रा श्री रामोजी राव यांना दिलेली एक भव्य स्वरुपाची श्रद्धांजली आहे.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुचाकी रॅली
- तेलंगणातील विविध जिल्ह्यांतही श्री रामोजी रावांच्या स्मरणार्थ विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. सूर्यापेट आणि निजामाबाद येथे आयोजित दुचाकी रॅलींमध्ये 'ईनाडू' (Eenadu) आणि 'मार्गदर्शी' च्या (Margadarsi) कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभाग घेतला.
- 'मार्गदर्शी'च्या कर्मचाऱ्यांनी भद्राद्री कोठागुडम जिल्ह्यातील कोठागुडम शहरात दुचाकी रॅलीचे आयोजनं. 'मार्गदर्शी चिट फंड' कार्यालयापासून सुरू झालेली ही रॅली बस स्थानक परिसर, विजयनगर कॉलनी, रेल्वे स्टेशन आणि येल्लांडू क्रॉसरोड्समार्गे पालवंचा शहरापर्यंत काढण्यात आली.रॅलीत सहभागी झालेले कर्मचारी विशेष टी-शर्ट परिधान करून होते. त्यांच्या हातात श्री रामोजी राव यांच्या वारशाचे आठवण करून देणारे फलक होते.
- आंध्र प्रदेशमधील तिरुपती, काकीनाडा आणि गुंटूरसह विविध भागांतही अशाच दुचाकी रॅलींचे आयोजन करण्यात आलं होतं.
- तिरुपतीमध्ये 'मार्गदर्शी' कार्यालयापासून काढलेली रॅली 'टुडा' (TUDA) कार्यालय जंक्शन, श्रीनिवासम, मामिडिकायला मंडी, अन्नमय्या जंक्शन, एम.आर. पल्ली जंक्शन आणि बालाजी कॉलनीमार्गे नेण्यात आली.
- काकीनाडा येथे, ही रॅली 'मार्गदर्शी' कार्यालयापासून सुरू होऊन मुख्य रस्ता, जगन्नाथपुरम आणि देवालयम स्ट्रीटमार्गे सरपावरम जंक्शनपर्यंत काढण्यात आली.
- गुंटूरमध्ये आयोजित केलेली दुचाकी रॅली हिंदू कॉलेजजवळील 'मार्गदर्शी' (Margadarsi) कार्यालयापासून कलेक्टोरेट, कंकरागुंटा फ्लायओव्हर, पट्टाभिपुरम, हनुमय्या कंपनी आणि वृंदावन गार्डन्स या भागांतून रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं. रामोजी समूहाच्या विविध संस्थांमधील कर्मचारी मोठ्या संख्येनं रॅलीत सहभागी झाले होते.
सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती ते माध्यम क्षेत्रातील मार्गदर्शक- पद्मविभूषण पुरस्कारानं सन्मानित श्री रामोजी राव यांनी संपूर्ण आयुष्य माध्यम, उद्योग आणि जनसेवेच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या बळकटीकरणासाठी समर्पित केलं. अत्यंत सामान्यपणे जीवनात प्रवास सुरू करून ते देशातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व आणि भारतीय माध्यम क्षेत्रातील मार्गदर्शक शक्ती ठरले.
माध्यमांच्या इतिहासात एक अमिट ठसा-सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले असतानाही श्री रामोजी राव यांनी अढळ दृढनिश्चयानं आणि आपल्या कामानं माध्यमात बदल घडवून आणला. ते स्वतःच एक संस्था बनले. दैनिक वृत्तपत्रांपासून ते साप्ताहिक आणि मासिक नियतकालिकांपर्यंत, बहुभाषिक टीव्ही वाहिन्यांपासून ते वेबसाइट्सपर्यंत, त्यांनी समाजाला जागृत करण्यासाठी विविध माध्यमांचा प्रभावी वापर केला. त्यांनी 'ईनाडू' (Eenadu) च्या माध्यमातून तेलगू माहिती क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. त्यांनी पत्रकारितेत अनेक नाविन्यपूर्ण प्रयोग करून दाखविले. आयुष्यभर पत्रकारितेचे सर्वोच्च मूल्य जपत त्यांनी भारतीय माध्यमांच्या इतिहासात एक अमिट ठसा उमटवला.
ईटीव्ही ते ईटीव्ही भारतचे मजबूत नेटवर्क- ईनाडू हे वर्तमानपत्र घरोघरी पोहोचविले. अनेकांच्या कुटुंबात सकाळी कॉफी पिताना ईनाडू वाचणे आणि रात्रीच्या जेवणावेळी ईटीव्हीच्या बातम्या पाहणे, या तेलूगू कुटुंबातील रोजच्या सवयी झाल्याचा महत्त्वपूर्ण बदल झाला. ईटीव्हीच्या 24 तासांच्या वृत्तवाहिन्यांनी सनसनाटीपणापासून दूर राहून, वस्तुस्थिती दाखविणारी कार्यपद्धती जपली. ईटीव्ही अभिरुची, ईटीव्ही हेल्थ, ईटीव्ही लाईफ, ईटीव्ही प्लस आणि सिनेमा यांसारख्या ईटीव्हीच्या वाहिन्यांनी प्रेक्षकांना वैविध्यपूर्ण कार्यक्रम उपलब्ध करून दिले. ईटीव्ही बाल भारतनं मुलांपर्यंत ज्ञान पोहोचवले. श्री रामोजी राव यांनी संपूर्ण भारतात प्रादेशिक भाषेतील वाहिन्या सुरू करत ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून एक मजबूत वृत्त नेटवर्क उभारले.
चिट फंड व्यवसायाचा कॉर्पोरेट स्वरुपात विस्तार करण्यात श्री रामोजी राव यांना यश मिळालं. 1962 पासून, मार्गदर्शीनं दक्षिण भारतातील लाखो लोकांना सेवा दिली. मार्गदर्शी हा देशातील प्रथम क्रमांकाचा चिट फंड आहे. जेव्हा राजकीय शक्तींनी अन्याय करत त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही रामोजी राव ठाम राहिले. अफवांमुळे आर्थिक संस्था कोसळत असताना, मार्गदर्शीवर आणि श्री रामोजी राव यांच्यावर लोकांचा नेहमीच विश्वास अढळ दाखविला.
अन्न आणि हॉस्टपिलिटी उद्योगात वेगळी ओळखअन्न उद्योगातही रामोजी राव यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. प्रिया पिकल्सनं एका पारंपरिक घरगुती उत्पादनाला निर्यात करणाऱ्या ब्रँडमध्ये घडवून आणलं. विशाखापट्टणममधील डॉल्फिन हॉटेलच्या माध्यमातून त्यांनी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात प्रवेश करून नवीन मापदंड प्रस्थापित केले. कालांतरानं आधुनिक झालेले डॉल्फिन, या प्रदेशातील सर्वोत्कृष्ट हॉटेल्सपैकी एक हॉटेल बनले आहे. रामोजी फिल्म सिटीच्या पाहुण्यांचेही हॉटेल डॉल्फिनमध्ये आदरातिथ्य केले जाते.
जगातील सर्वात मोठे चित्रपट निर्मिती केंद्र असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीची त्यांनी स्थापना केली. रामोजी फिल्म सिटी ही चित्रपट निर्मितीतील उत्कृष्टतेचे जागतिक प्रतीक बनली आहे.एका कथा या, थेट चित्रपटाची प्रिंट घेऊ जा, अशा पद्धतीनं आजही रामोजी फिल्म सिटीमध्ये चित्रपट निर्मितीसाठी सुविधा दिल्या जातात. जगातील सर्वात मोठे चित्रपट निर्मिती केंद्र म्हणून या हॉटेलनं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये स्थान मिळवलं आहे. दर्जेदार मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करून त्यांनी 1983 मध्ये 'उषाकिरण मूव्हीज'द्वारे चित्रपट निर्मितीला एक नवीन ओळख दिली. 'ईटीव्ही विन'च्या (ETV WIN) लाँचिंगद्वारे या समूहाने ओटीटीमध्ये यशस्वीपणे प्रवेश केला. रामोजी समूहाकाडून 'ई-एफएम' (E-FM) देखील चालविले जाते. श्री रामोजी राव यांचे 8 जून 2014 रोजी वयाच्या 80 व्या वर्षी हैदराबाद येथे निधन झाले.
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