श्रीलंकेत दिटवाह चक्रीवादळाचं थैमान, लाखो नागरिक संकटात; भारतीय नौदलाची तातडीची मदत कोलंबोत दाखल
श्रीलंकेत चक्रीवादळ दिटवाहनं धुमाकूळ घातला आहे. मुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्खलनामुळे आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : November 29, 2025 at 10:17 AM IST
कोलंबो : श्रीलंका सध्या एका मोठ्या नैसर्गिक संकटाचा सामना करत आहे. दिटवाह चक्रीवादळामुळे देशात तुफान पाऊस पडला आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी शिरलं आहे. तर डोंगराळ भागातील माती इतकी सैल झाली आहे की ठिकठिकाणी भूस्खलन सुरू आहे.
या वादळामुळे आतापर्यंत 80 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 34 जण अजूनही बेपत्ता आहेत. या संकटामुळे सुमारे 1 लाख 50 हजार प्रभावित झाले आहेत आणि 14 हजार लोक एकूण 195 मदत छावण्यांमध्ये आसरा घेत आहेत. दरम्यान, भारतानंदेखील तत्काळ मदतीचा हात पुढे केला असून भारतीय नौदलाची आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस उदयगिरी ही जहाजं मदत सामग्री घेऊन श्रीलंकेत दाखल झाले आहेत.
24 तासांत 540 मिमी पाऊस : मताले येथे अवघ्या 24 तासांत 540 मिमी पाऊस पडला. ही पावसाची तीव्रता सामान्य मर्यादेपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. गेल्या 10 दिवसांत जवळपास 1 हजार मिमी पाऊस पडल्यानं संपूर्ण पिसर उद्ध्वस्त झाला आहे. जाणकारांचं म्हणणं आहे की, 150 मिमी पाऊसही भूस्खलन घडवून आणू शकतो, आणि इथे तर 500 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे.
#OperationSagarBandhu unfolds. @IAF_MCC C-130 J plane carrying approx 12 tons of humanitarian aid including tents, tarpaulins, blankets, hygiene kits, and ready-to-eat food items lands in Colombo.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 29, 2025
🇮🇳 🇱🇰 pic.twitter.com/btzlnZeO8x
सुरक्षित स्थळी जाण्याचं आवाहन : सध्या सर्वाधिक चिंता कोलंबो आणि गंम्पाहा जिल्ह्यांची आहे. या ठिकाणी केलानी आणि अट्टानगालु या नद्या धोक्याच्या पातळीपेक्षा वर गेल्या आहेत. लोकांना तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आणि महत्त्वाची कागदपत्रं सांभाळून ठेवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
पायाभूत सुविधांचं प्रचंड नुकसान : या वादळामुळे श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधांचंही प्रचंड मोठे नुकसान झालं आहे. मोरगहकंडा मुख्य पूल, एलाहेरा पूल आणि कुमारा एला पूल हे तीन मोठे पूल पूर्णपणे वाहून गेले आहेत. वीजेच्या तारा तुटल्यामुळे देशाच्या 25-30 टक्के भागात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे आणि अनेक परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
My heartfelt condolences to the people of Sri Lanka who have lost their loved ones due to Cyclone Ditwah. I pray for the safety, comfort and swift recovery of all affected families.— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025
In solidarity with our closest maritime neighbour, India has urgently dispatched relief…
आणीबाणी कायदा लागू : देशात सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता राष्ट्रपतींनी आणीबाणी कायदा लागू केला आहे आणि वीज, इंधन, रुग्णालयं तसेच पाणीपुरवठा यांना “अत्यावश्यक सेवा” म्हणून घोषित केलं आहे. कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमला मदत छावणीमध्ये रूपांतरित करण्यात आलं असून, त्या ठिकाणी 3 हजार लोकांना आसरा दिला जाऊ शकतो.
भारतानं दिला मदतीचा हात : भारतानंदेखील तत्काळ मदतीचा हात पुढे करत “ऑपरेशन सागर बंधु” सुरू केलं आहे. भारतीय नौदलाची आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस उदयगिरी ही जहाजं मदत सामग्री घेऊन श्रीलंकेत दाखल झाले आहेत. यामध्ये 4.5 टन कोरडं राशन, 2 टन ताजं अन्न आणि इतर आवश्यक आणि इतर अत्यावश्यक साहित्यांचा समावेश आहे.
तज्ज्ञांनी या परिस्थितीला “अभूतपूर्व” म्हटलं असून पुढचे दोन दिवस आणखी कठीण असतील, असंही सांगितलं आहे. चक्रीवादळ अजूनही त्रिंकोमालीजवळच आहे आणि मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे.
पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दुःख : श्रीलंकेतील चक्रीवादळामुळे झालेल्या प्रचंड जीवितहानीवर पंतप्रधान मोदींनी दु:ख व्यक्त केलं आहे. X पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी लिहिलं, “सायक्लॉन दिटवाहमुळे आपले प्रियजन गमावलेल्या श्रीलंकेच्या त्या सर्व लोकांप्रति माझ्या मनापासून संवेदना आहेत. मी सर्व प्रभावित कुटुंबांच्या सुरक्षिततेची, सांत्वनाची आणि लवकर बरे व्हावे याची प्रार्थना करतो.”
