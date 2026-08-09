भारतीय हवाई दलाच्या पहिल्या महिला 'टॉप गन' पायलट बनल्या भावना कंठ; FCL कोर्स पूर्ण करून घडवला इतिहास!
भारतीय हवाई दलाच्या पहिल्या महिला लढाऊ वैमानिक (फायटर पायलट) भावना कंठ यांनी बिहारचं नाव देशभरात उज्ज्वल केलं आहे.
Published : August 9, 2026 at 3:56 PM IST
दरभंगा : भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) नाविन्यपूर्ण वाटचालीत एक सुवर्ण अध्याय पाहायला मिळाला आहे. भारतीय हवाई दलाच्या पहिल्या महिला लढाऊ वैमानिक (फायटर पायलट) भावना कंठ यांनी बिहारचं नाव देशभरात उज्ज्वल केलं आहे. कठोर लष्करी प्रशिक्षण आणि सततच्या आव्हानांना तोंड देत भावना कंठ यांनी हवाई दलाचा प्रतिष्ठित फायटर कॉम्बॅट लीडर (FCL) कोर्स पूर्ण करून एक नवीन मैलाचा दगड गाठला आहे.
भारताची पहिली महिला 'टॉप गन' : हा खडतर कोर्स पूर्ण करून भावना कंठ देशाच्या पहिल्या महिला फायटर पायलट बनल्या आहेत. या यशाबद्दल संपूर्ण गाव आणि मिथिला भागातील लोक आनंदानं भावना कंठ यांचं अभिनंदन करत आहेत. या उल्लेखनीय यशानंतर त्यांना भारतीय हवाई दलाची पहिली महिला 'टॉप गन' म्हणून गौरवलं जात आहे.
बिहारच्या मुलींसाठी प्रेरणास्थान : भावना कंठ या दरभंगा जिल्ह्यातील घनश्यामपूर ब्लॉकच्या बाऊर गावातील रहिवासी वेद नारायण कंठ यांच्या कन्या आहेत. भावना कंठ यांची कहाणी बिहारच्या मुलींसाठी प्रेरणास्थान बनली आहे. त्यांचे आजोबा, नरेंद्र कुमार दास म्हणाले की, "भावना कंठ यांच्या यशामुळं संपूर्ण मिथिला प्रदेश आणि राज्याला अभिमान वाटला आहे."
बेगुसराय आणि कोटामधून शिक्षण : आपल्या गावात प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भावना कंठ यांचे वडील वीज विभागात नोकरी करत असल्यामुळं त्या बेगुसरायला गेल्या. त्यांनी आपलं प्राथमिक आणि बारावीचे शिक्षण बेगुसरायमध्ये पूर्ण केलं. त्यानंतर, पुढील शिक्षणासाठी त्या कोटा (राजस्थान) इथं गेल्या. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पाटणा आणि दिल्ली इथं उच्च शिक्षण घेतलं.
पालकांची प्रेरणा आणि कठोर परिश्रम : कोटा इथं शिक्षण घेत असताना, भावना कंठ यांची निवड त्यांच्या पालकांच्या प्रेरणेने, त्यांच्या अढळ निष्ठेने, कठोर परिश्रमाने आणि अथक चिकाटीने भारतीय हवाई दलात झाली. मात्र, त्यांची ही नवी कामगिरी असा संदेश देते की, प्रतिभा, शिस्त आणि अथक परिश्रमानं कोणत्याही आव्हानावर मात करता येते.
आजोबा काय म्हणाले? : भावना कंठ यांच्या या यशानं गावातील त्यांचे आजोबा खूप आनंदित झाले आहेत. आजोबा नरेंद्र कुमार दास, जे बच्चन नावानंही ओळखले जातात. ते म्हणाले, "पायलट झाल्यावरही ती आपलं गाव विसरलेली नाही. कौटुंबिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी ती नियमितपणे गावाला भेट देते. या यशानंतर संपूर्ण देशाला तिची ओळख झाली आहे. आमचं घर कोसी नदीच्या दोन्ही काठांच्या मध्ये आहे, त्यामुळं पूर आणि पाणी साचल्यावर ती इथं क्वचितच येते. आमचं कुटुंब पाटण्यात राहतं."
ऐतिहासिक पहिल्या बॅचमध्ये भाग : भारत सरकारनं 2015 मध्ये पहिल्यांदाच महिलांसाठी फायटर स्ट्रीम (लढाऊ वैमानिकांची तुकडी) खुली केली होती. जून 2016 मध्ये जेव्हा हवाई दलाला पहिल्या महिला लढाऊ वैमानिक मिळाल्या, तेव्हा अवनी चतुर्वेदी आणि मोहना सिंग यांच्यासोबत भावना कंठ या ऐतिहासिक पहिल्या तुकडीचा भाग होत्या. त्या फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून दलात सामील झाल्या होत्या.
मिग-21 बायसनमधील पहिलं सोलो उड्डाण: मार्च 2018 मध्ये, त्यांनी मिग-21 बायसन लढाऊ विमानात आपलं पहिलं यशस्वी एकल उड्डाण पूर्ण केलं. मे 2019 मध्ये, त्यांनी मिग-21 बायसनवरील 'डे ऑपरेशन्स कोर्स' पूर्ण केला. मार्च 2020 मध्ये त्यांना दिवसाच्या लढाऊ कारवायांसाठी पूर्णपणे कार्यरत असल्याचं घोषित करण्यात आलं.
सुखोई ते टॉप गन पर्यंतचा प्रवास : मिग-21 बायसन व्यतिरिक्त भावना कंठ यांनी हवाई दलाचे सर्वात शक्तिशाली आणि प्रगत लढाऊ विमान एसयू-30 एमकेआय देखील यशस्वीपणे उडवलं आहे. भावना कंठ यांनी यापूर्वी भारतीय हवाई दलात अनेक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केल्या आहेत. आता, फायटर कॉम्बॅट लीडर म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्या टॉप गन बनल्या आहेत.
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