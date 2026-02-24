इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यानंतर स्पाइसजेट विमानाचे दिल्लीत आपत्कालीन लँडिंग
इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यानंतर स्पाइसजेट विमानाचे दिल्लीत आपत्कालीन लँडिंग (Source- ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 11:35 AM IST
नवी दिल्ली- स्पाइसजेटच्या एसजी 121 (दिल्ली-लेह) विमानाच्या तांत्रिक बिघाडामुळे उड्डाणानंतर काही वेळातच विमानाचं दिल्ली विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलंय. प्राथमिक माहितीनुसार, विमानात सुमारे 150 प्रवासी होते. इंजिन क्रमांक 2 मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. विमानाच्या आपत्कालीन लँडिंगची तांत्रिक चौकशी डीजीसीए आणि संबंधित एजन्सी करीत आहेत. विशेष म्हणजे विमान दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.
