आसाममध्ये भरधाव कारची ट्रकला धडक; तीन तरुणींचा मृत्यू
Published : April 26, 2026 at 3:06 PM IST
गुवाहाटी: आसाममधील गुवाहाटी येथे रविवारी सकाळी एका भीषण रस्ते अपघात घडला असून, या अपघातात तीन तरुणींना आपला जीव गमवावा लागला. या तीनही तरुणी एका कारमधून आपल्या घरी परतत असताना वाटेत त्यांची कार एका ट्रकला धडकली. कारमध्ये प्रवास करणाऱ्या या तिन्ही व्यक्तींचा या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे.
घरी परतत असताना हा अपघात घडला : मिळालेल्या माहितीनुसार, गुवाहाटी येथील एका 'कॉमेडी शो'ला उपस्थित राहिल्यानंतर या तीनही तरुणी आपल्या घरी परतत असताना हा अपघात घडला. गुवाहाटीच्या 'माठघरिया' भागात रस्त्याच्या कडेला उभी असलेल्या एका ट्रकला 'स्विफ्ट डिझायर' (Swift Dzire) कारने जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, त्यातील दोन तरुणींचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिसऱ्या तरुणीचा गुवाहाटी वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
'नूनमाटी' पोलीस घटनास्थळी दाखल : हा अपघात पहाटे साधारण ३:४० वाजण्याच्या सुमारास घडला. घटनेची माहिती मिळताच, 'नूनमाटी' पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात हलवले. जखमी तरुणींपैकी दोघांची ओळख 'पूजा साहा' आणि 'आकांक्षा सैकिया' अशी पटली आहे; तर तिसऱ्या तरुणीची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
रविवारी पहाटे पोलिसांना अपघाताबाबत माहिती मिळाली : गुवाहाटीचे पोलीस उपायुक्त (DCP) जयंत सारथी बोरा यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, रविवारी पहाटे पोलिसांना या अपघाताबाबत माहिती मिळाली. पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी अपघातग्रस्तांना वाहनातून बाहेर काढले. त्यातील दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर तिसऱ्या तरुणीचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. अपघातानंतर कारचा चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलीस सध्या या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत.