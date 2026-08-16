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राजस्थानमधील पटालिया पीरजवळ भीषण अपघात, बसने यात्रेकरूंना चिरडलं, तिघांचा मृत्यू, 5 जखमी

ब्रेक फेल झाल्याने आणि बसवरील ताबा सुटल्याने अपघात झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपघातानंतर फरार चालकाचा शोध घेतला जात आहे.

Patalia Peer Dargah Valley Accident
बसच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू (इनफॉर्मर)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 2:08 PM IST

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झालावाड : राजस्थानमधील झालावाड येथील पटालिया पीरजवळ शनिवारी 15 ऑगस्टला भीषण अपघात झाला. खासगी बसने पायी जाणाऱ्यांना चिरडलं. देवदर्शनासाठी निघालेल्या भक्तांच्या या बसने पायी जाणाऱ्या यात्रेकरुंना चिरडलं. भक्तांनी भरलेल्या बसने रस्त्यावरुन जाणाऱ्या एकूण 8 जणांना चिरडलं. बसने चिरडल्याने तिघांचा मृत्यू झालाय. तर जखमींवर उपचार सुरु आहेत. सरोला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्री हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात एकूण तिघांचा मृत्यू झालाय. तर मृतांव्यतिरिक्त 5 जण जखमी असल्याची माहिती आहे.

बसचा ब्रेक फेल झाल्याने हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या 7 जणांना उपचारासाठी स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान 7 पैकी दोघांच मृत्यू झाला. तर इतर 5 जणांवर उपचार सुरु आहेत. कैथून इथून ही भक्तांची बस आली होती.

नक्की काय झालं? -: "कैथूनहून अनेक भाविक खासगी बसने भीमसागरजवळील पटालिया पीर इथे आले होते. या दरम्यान बसने सुकेत इथल्या रामगंज मंडीतून आलेल्या 8 भाविकांना चिरडलं. बसचा ब्रेक फेल झाला. त्यामुळे चालकाचा बसवरील ताबा सुटला. त्यामुळे ही बस भक्तांमध्ये घुसली. बसने या भाविकांना चिरडलं. या अपघातामुळे आसपासच्या परिसरात एकच गोंधळ झाला", अशी माहिती सरोला पोलीस ठाण्याचे प्रभारी बुद्धराम यांनी दिली.

"या अपघातात रामगंज मंडी इथील रहिवासी असलेले अब्दुल हमीद यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहित मिळताच आम्ही घटनास्थळी पोहचलो आणि बचाव आणि मदतकार्याला सुरुवात केली. 7 जणांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान रेहान आणि तालिबा यांचा मृत्यू झाला. इतर जखमींवर डॉक्टरांकडून उपचार सुरु आहेत.", असंही बुद्धराम यांनी सांगितलं.

चालक फरार, शोध सुरु : पोलिसांनी बस ताब्यात घेतली आहे. अपघातानंतर चालक फरार झाला आहे. या फरार चालकाचा शोध घेतला जात आहे. "शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात ब्रेक निकामी झाल्याने अपघात झाल्याचं समोर आलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला जात आहे", अशी माहिती बुद्धराम यांनी दिली.

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RAJASTHAN
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