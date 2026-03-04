नितीश कुमार राज्यसभेत जातील का? बिहारमध्ये मुख्यमंत्री बदलाबाबत चर्चा तीव्र होतील का?
बिहारच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. नितीश कुमार हे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन राज्यसभेवर जाण्याची चर्चा बिहारमध्ये जोरात सुरू आहे.
पाटणा : बिहारच्या राजकारणात मोठी उलटफेर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण जेडीयूनं राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी अद्याप आपले उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. पक्षाच्या नेत्यांच्या मते, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर राज्यसभेत परततील हे निश्चित आहे, परंतु दुसऱ्या उमेदवाराबाबत निर्णय झालेला नाही आणि चर्चा सुरू आहे. नितीश कुमार यांच्या गृहजिल्ह्यातील ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार यांनी निशांत राजकारणात प्रवेश करणार असल्याची घोषणा करून खळबळ उडवून दिली. समोर आलेल्या माहितीनुसार नितीश कुमार हे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन राज्यसभेवर जाण्याची शक्यता आहे.
सरकार बदलाची चर्चा : जर नितीश कुमार राज्यसभेत गेले तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत बिहारचं मुख्यमंत्री पद भाजपाच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे. तसंच उपमुख्यमंत्री पदाची माळ नितीश कुमार यांचे चिरंजीव निशांत कुमार यांच्या गळ्यात पडू शकते. सध्या या समीकरणांच्या चर्चांनी जोर धरलाय. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
आमदारांनी शक्यता फेटाळली : याबाबत बोलताना अनेक आमदारांनी ही शक्यता फेटाळली. नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री राहतील. याप्रकरणी आमदारांचा सल्ला घेतला जाईल. जर असं काही घडलं तर प्रथम आमदारांची बैठक बोलावली जाईल, परंतु अद्याप याबाबत आम्हाला अधिकृत माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी आणि श्रवण कुमार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आधीच तेथे उपस्थित आहेत.
काय म्हणाले चिराग पासवान? : एनडीएचे प्रमुख सहयोगी चिराग पासवान यांनी नितीश कुमार यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारी आणि बिहारमध्ये मुख्यमंत्री बदलाच्या संभाव्य वृत्तांना नकार दिला आहे. त्यांनी सांगितलं "अशी कोणतीही चर्चा नाही आणि अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यताही नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अनुभवी नेतृत्वाखाली आमचं सरकार बिहारमध्ये चालू आहे आणि ते एक मजबूत सरकार आहे."
निशांत कुमार यांच्या नावाचीही चर्चा : जेडीयू राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी उमेदवारांची घोषणा करणार आहे. यामध्ये काहीजण नितीश कुमार यांच्या नावावर चर्चा करत आहेत, तर काहीजण निशांत कुमार यांच्या नावाची चर्चा करत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार आणि त्यांचा मुलगा निशांत यांच्यासाठी नामांकन पत्रं तयार केली जात आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय नितीश कुमार यांच्यावर अवलंबून आहे.
"राज्यसभेची निवडणूक कोण लढवणार? याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांचा आहे." - नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ते, जेडीयू
