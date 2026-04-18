बिहारमध्ये सम्राट चौधरींनी घेतली मुख्यमंत्री पदाची शपथ : 'या' तारखेला जाणार विश्वासदर्शक ठरावाच्या 'परीक्षे'ला सामोरं
नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ते 24 एप्रिल रोजी बोलावण्यात आलेल्या अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जातील.
Published : April 18, 2026 at 11:28 PM IST
पाटणा : बिहारमध्ये सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारनं पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्यामुळे विधानसभेमध्ये नवीन सभागृह नेत्याची निवड केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी बिहार विधानसभेचं अधिवेशन २४ एप्रिल रोजी बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात सम्राट चौधरी हे सभागृहासमोर सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहेत.
सम्राट चौधरी सभागृहात मांडणार विश्वासदर्शक ठराव : बिहार विधानसभेत अध्यक्षांना वगळलं तरीही, सम्राट चौधरी यांना २०० आमदारांचा पाठिंबा प्राप्त आहे. नितीश कुमार हे आता पक्षाचे नेते नसल्यामुळे, जेडी (यू) (JDU) पक्षही आता आपला नवीन नेता निवडणार आहे. या विशेष अधिवेशनाबाबतची अधिकृत अधिसूचना विधानसभा सचिवालयानं जारी केली.
विशेष अधिवेशनात होणार सभागृह नेत्याची निवड : आपल्या अधिसूचनेत विधानसभा सचिवालयानं अधिवेशनाच्या वेळापत्रकाबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यानुसार २४ एप्रिलला सकाळी ११:०० वाजता सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल. या विशेष अधिवेशनांदरम्यानच 'सभागृह नेत्या'ची (Leader of the House) निवड केली जाते. त्यासह सभागृहात इतर आवश्यक कायदेशीर कामकाजही करण्यात येणार आहे.
सम्राट चौधरी यांनी स्वीकारला मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार : बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यांनी सभागृह नेते म्हणूनही काम पाहिलं. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सम्राट चौधरी यांनी हे पद स्वीकारलं. सम्राट चौधरी यांची औपचारिकरित्या 'सभागृह नेते' म्हणून निवड होणं अपेक्षित आहे. याच उद्देशानं हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे.
सम्राट चौधरी मांडणार सरकारचा कृती आराखडा : सभागृह नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर, सम्राट चौधरी सभागृहात भाषण देतील. त्यामध्ये सरकारची भविष्यातील कार्य करण्याची दिशा आणि कृती आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती देतील. १७ एप्रिल रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितलं होतं की, "पुढील आठवड्यात विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जात आहे आणि त्यादरम्यान सरकारच्या कृती आराखड्याबाबतची संपूर्ण माहिती दिली जाईल."
२४ एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशन : आज विधानसभा सचिवालयानं या विशेष अधिवेशनाबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. सभागृहाच्या कामकाजाची सुरुवात २४ एप्रिल रोजी सकाळी ११:०० वाजता होणार आहे. या विशेष अधिवेशनादरम्यान, सरकार 'सभागृह नेत्या'च्या निवडीसोबतच इतर महत्त्वपूर्ण वैधानिक कामंही हाती घेईल. या विशेष अधिवेशनासाठीची सर्व आवश्यक तयारी विधानसभेमध्ये पूर्ण करण्यात आली आहे.
