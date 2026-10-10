रामोजी फिल्म सिटीमध्ये दसरा-दिवाळीनिमित्त पर्यटकांसाठी विशेष कार्यक्रमांची सुरुवात
दसरा आणि दिवाळीचा आनंद साजरा करण्यासाठी, 'रामोजी फेस्टिव्हल सेलिब्रेशन्स' या नावानं अनेक विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : October 10, 2026 at 6:32 PM IST
हैदराबाद : जगप्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटीमध्ये उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी हे चित्रपट निर्मितीचे केंद्र आणि पर्यटकांसाठी एक नंदनवन आहे. दसरा आणि दिवाळीचा आनंद साजरा करण्यासाठी, 'रामोजी फेस्टिव्हल सेलिब्रेशन्स' या नावानं अनेक विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. हा उत्सव 8 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला असून 15 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. सकाळी 9 ते रात्री 8 या वेळेत पर्यटक मनोरंजन आणि आरामाचा आनंद घेऊ शकतात. रामोजी फिल्म सिटी आपल्या चित्रपटविषयक अद्भुत गोष्टी, कार्निव्हलसारखे उत्सव आणि लखलखत्या दिव्यांनी पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते.
पर्यटक आकर्षणांची समृद्धता : रामोजी फिल्म सिटीमध्ये पर्यटकांना आकर्षित करणारी अनेक अनोखी स्थळं आहेत. म्युझिकल ग्लो गार्डन, सिनेमॅटिक कार्निव्हल परेड आणि नेत्रदीपक रोषणाई ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. मोशन कॅप्चर, मायालोक, आयकॉनिक मूव्ही सेट्स आणि एआय-पॉवर्ड फोटोज यांसारखी फीचर्स पर्यटकांना एक अनोखा अनुभव देतात. जपानी आणि राजस्थानी नृत्य सादरीकरणासह इतर अनेक कार्यक्रम प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतात. याशिवाय, अॅडव्हेंचर पार्क साहसी उत्साही लोकांसाठी एक अनोखा थरार सादर करतो.
सर्व 'मूव्ही मॅजिक'चा भाग : विशेष कार्यक्रम, विविध कलात्मक सादरीकरणे, फ्लॅश मॉब, उत्सवी वातावरण आणि एआय फोटो बूथ हे सर्व 'मूव्ही मॅजिक'चा भाग असून, रामोजी फिल्म सिटीची भेट अविस्मरणीय आणि स्मरणीय आठवणींमध्ये बदलत आहे. या सुट्ट्या सर्व वयोगटातील लोकांना रामोजी महोत्सवाच्या उत्साहात सहभागी होण्याची उत्तम संधी देतात. सामान्य दिवसाचे पॅकेजेस, तसंच आकर्षक संध्याकाळचे पॅकेजेस उपलब्ध आहेत.
राहण्यासाठी उत्कृष्ट पर्याय : ज्यांना रामोजी महोत्सवाच्या सोहळ्याचा पुरेपूर आनंद घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी फिल्म सिटीमध्ये राहण्यासाठी उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहेत. पर्यटकांसाठी बजेट-अनुकूल ते आलिशान हॉटेल्स आणि वैशिष्ट्यपूर्ण थीम-आधारित रेस्टॉरंट्स असे विविध प्रकारचे राहण्याचं पर्याय आहेत. याचबरोबर, महोत्सवात सहभागी होण्यास इच्छुक असलेले www.ramojifilmcity.com या संकेतस्थळावर किंवा 76598 76598 या क्रमांकावर फोन करून तिकिटं आणि अधिक माहिती मिळवू शकतात.
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