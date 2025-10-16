ETV Bharat / bharat

विशेष न्यायालये आता माजी आमदार अन् खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करणार, उपराज्यपालांनी प्रस्तावाला दिली मान्यता

सीपीसीआर कायदा 2005 आणि पोक्सो कायदा 2012 अंतर्गत खासदार, आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करणारी विशेष न्यायालये माजी आमदार आणि माजी खासदारांवरही सुनावणी करू शकतील, कारवाई करतील.

Cases against former MLAs and MPs will be heard
माजी आमदार अन् खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 11:50 AM IST

नवी दिल्ली : दिल्लीतील माजी आमदार आणि माजी खासदारही आता विशेष न्यायालयाच्या अंतर्गत येणार आहेत. त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयाला करता येणार आहे. दिल्लीत भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना एक प्रस्ताव पाठवला, जो मंजूर करण्यात आला आहे. सीपीसीआर कायदा 2005 आणि पोक्सो कायदा 2012 अंतर्गत खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करणारी विशेष न्यायालये आता माजी आमदार आणि माजी खासदारांवरही सुनावणी करू शकतील आणि कारवाई करू शकतील.

अधिसूचना तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित : उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. माजी राजकारण्यांविरुद्धच्या पोक्सो आणि सीपीसीआर खटल्यांची सुनावणी आता विशेष न्यायालयांमध्ये केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या मते, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 2020 मध्ये एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मागील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कोणतेही कारण नसताना ही अधिसूचना तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवली. सीपीसीआर कायद्याच्या कलम 25 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 28 अंतर्गत या नियुक्त/विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी उपराज्यपालांची मान्यता मागवणारा प्रस्ताव दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने सादर केला होता आणि कायदा विभागाने त्याची तपासणी केली होती.

तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता : जुलै 2023 मध्ये दिल्ली सरकारने बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती.

राऊज अव्हेन्यू येथे असलेल्या या विशेष न्यायालयांची व्याप्ती वाढवणार

1. विशेष न्यायाधीश न्यायालय (पीसी कायदा) (CBI)-09, राऊज अव्हेन्यू, कोर्ट कॉम्प्लेक्स

2. विशेष न्यायाधीश न्यायालय (पीसी कायदा) (CBI)-23, राऊस अव्हेन्यू, कोर्ट कॉम्प्लेक्स

3. विशेष न्यायाधीश न्यायालय (पीसी कायदा) (CBI)-24, राऊस अव्हेन्यू, कोर्ट कॉम्प्लेक्स


