भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दृढ भागीदारी साठी दक्षिण आफ्रिकेच्या पर्यटन मंत्री पॅट्रिशिया डी लिले भारताला भेट देणार
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील संबंधांची खोली आणि महत्त्व दर्शवते, जे सामायिक इतिहासावर आधारित आहेत, घनिष्ट राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, परस्पर संबंधांमुळे अधिक दृढ झालेत.
Published : August 18, 2026 at 3:52 PM IST
मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेच्या पर्यटन मंत्री पॅट्रिशिया डी लिले भारताच्या 2026 ब्रिक्स अध्यक्षतेखाली आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्र्यांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 21 आणि 22 ऑगस्ट 2026 रोजी जयपूरला भेट देणार आहेत. दक्षिण आफ्रिकन टूरिझमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) इस्माईल डोक्रॅट हे देखील दक्षिण आफ्रिकेच्या या प्रतिनिधीमंडळाचा भाग असणार आहेत. ही भेट भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील संबंधांची खोली आणि महत्त्व दर्शवते, जे सामायिक इतिहासावर आधारित आहेत आणि घनिष्ट राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, परस्पर संबंधांमुळे अधिक दृढ झाले आहेत.
भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेची कटिबद्धता पुन्हा सिद्ध : ग्लोबल साउथमधील दोन प्रमुख देश आणि ब्रिक्सचे सदस्य म्हणून दोन्ही देश व्यापार व गुंतवणूक, पर्यटन, शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि क्रीडा या क्षेत्रांमध्ये सहयोग अधिक दृढ करीत आहेत. ब्रिक्स पर्यटन मंत्र्यांच्या बैठकीत मंत्री डी लिले यांचा सहभाग पर्यटन सहयोगाला पुढे नेण्याची आणि आपल्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपैकी एक भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेची कटिबद्धता पुन्हा सिद्ध करण्याची एक महत्त्वाची संधी प्रदान करतो.
एकमेकांचे देश अनुभवण्यासाठी अधिक संधी निर्माण होणार : दक्षिण आफ्रिकेच्या पर्यटन मंत्री पॅट्रिशिया डी लिले म्हणाल्या की, "सामायिक इतिहास, तसेच प्रबळ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधांवर आधारित असलेला भारत हा दक्षिण आफ्रिकेचा मौल्यवान आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून एकत्र येत असताना पर्यटनाद्वारे ही भागीदारी अधिक दृढ करण्याची आणि व्यक्तींना एकमेकांचे देश अनुभवण्यासाठी अधिक संधी निर्माण करण्याची मोठी क्षमता आम्हाला दिसत आहे. क्रिकेट हा दोन्ही देशांना जोडणारा एक शक्तिशाली दुवा राहिला आहे आणि आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक 2027 या संबंधांना अधिक दृढ करण्याची आणखी एक संधी देईल. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन सुरू करण्याचा आमचा निर्णय भारतातील बाजारपेठेला आम्ही दिलेले महत्त्व आणि दोन्ही देशांमधील प्रवासाला प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या कटिबद्धतेला दर्शवतो."
भारतीय पर्यटकांचा प्रवास अधिक सोपा आणि सुलभ करणार : दक्षिण आफ्रिकेसाठी भारत महत्त्वाची आणि वाढती सोर्स बाजारपेठ आहे. वन्यजीव आणि सफारी, अॅडव्हेंचर, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, लक्झरी आणि बिझनेस इव्हेंट्स यांसारख्या दक्षिण आफ्रिकेतील विविध पर्यटन पर्यायांकडे भारतीय पर्यटक आकर्षित होतात. या बदल्यात दक्षिण आफ्रिका भारतीय पर्यटकांना गंतव्यस्थान प्रदान करते, ज्याच्याशी त्यांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. दक्षिण आफ्रिका व्हिसा सुलभता उपक्रमांद्वारे भारतीय पर्यटकांचा प्रवास अधिक सोपा आणि सुलभ करीत आहे, ज्यामध्ये ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम (टीटीओएस) आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ईटीए) यांचा समावेश आहे. हे उपाय अधिक विनासायास प्रवासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि लेझर, बिझनेस इव्हेंट्स, स्पोर्ट्स आणि एक्सपिरियंशियल टूरिझममध्ये अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी योजलेले आहेत.
आर्थिक प्रगती आणि परस्पर संबंध अधिक दृढ होणार : दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांमध्ये आयोजित केला जाणारा आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक 2027 दोन्ही बाजारपेठांमधील परस्पर सहभाग वाढवण्याची संधी अधिक दृढ करेल. केवळ क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन ही स्पर्धा क्रीडा पर्यटनासाठी महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करेल आणि भारतीय पर्यटकांना दक्षिण आफ्रिकेच्या व्यापक पर्यटन पर्यायांचा अनुभव घेण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, अशी अपेक्षा आहे. ब्रिक्समधील दक्षिण आफ्रिकेचा सहभाग भारत आणि इतर ब्रिक्स सदस्यांसोबत सामायिक प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी आणि ग्लोबल साउथमध्ये सहयोग अधिक पक्का करण्यासाठी त्यांची कटिबद्धता अधिक अधोरेखित करतो. ब्रिक्स पर्यटन मंत्र्यांची बैठक सहयोगाची क्षेत्रे शोधण्यासाठी योग्य वेळ प्रदान करते, ज्यामुळे पर्यटनाचा विकास, आर्थिक प्रगती आणि परस्पर संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात. मंत्री डी लिले यांची भेट आणि दक्षिण आफ्रिकन टूरिझमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस्माईल डोक्रॅट यांचा सहभाग भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या भक्कम पायावर पुढे जाण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेची निरंतर कटिबद्धता स्पष्ट करतो. दक्षिण आफ्रिका भारतासोबत पर्यटन सहयोग दृढ करण्यासाठी आणि परस्पर संबंध, देवाणघेवाण व सामायिक विकासाकरिता नवीन मार्ग निर्माण करण्यासाठी या संधीचा वापर करण्यास उत्सुक आहे.
हेही वाचाः
दिपके 'आप'चा कार्यकर्ता, विद्यार्थी कसा? किरेन रिजिजू यांचा सवाल, राजकीय पक्षांवरही आरोप
विनोद तावडे उत्तर प्रदेशचे नवे प्रभारी; सतीश पुनिया यांच्याकडे पंजाबची जबाबदारी!