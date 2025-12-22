'मनरेगा'चं नष्ट होणं हे आपलं 'सामूहिक नैतिक अपयश', येत्या काळात परिणाम भोगावे लागतील - सोनिया गांधी
राष्ट्रपतींनी VB-G RAM G विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर सोनिया गांधी यांनी सरकारवर हल्ला चढवला. 'मनरेगा नष्ट झाल्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील', असं त्यांनी म्हटलं आहे.
Published : December 22, 2025 at 1:27 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 'विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, 2025' ला मंजुरी दिली आहे. यासह, दोन दशकं जुना 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' (MGNREGA) आता नवीन कायदेशीर चौकटीनं बदलला आहे. केंद्र सरकारचा दावा आहे की, हा नवीन कायदा विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. यावर, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी लिहिलेल्या लेखात मनरेगा कायदा रद्द करण्याबाबत आणि महात्मा गांधींचं नाव वगळल्याबद्दल केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
'बुलडोझिंग मनरेगा' या लेखात सोनिया नेमकं काय म्हणाल्या? : सोनिया गांधी यांनी अलीकडेच एका प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) आणि इतर महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये प्रस्तावित बदल करून सरकार मुलभूत हक्कांवर आधारित कायदेशीर चौकटीचं नुकसान करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'बुलडोझिंग मनरेगा' या शीर्षकाखालील लेखात सोनिया गांधी म्हणतात की, ग्रामीण रोजगार योजनेचं कमकुवत होणं हे आपलं 'सामूहिक नैतिक अपयश' आहे. देशभरातील लाखो कष्टकरी लोकांवर त्याचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होणार आहेत.
'आपले मूलभूत अधिकार पद्धतशीपणे नष्ट केले जात आहेत' : सोनिया यांनी पुढे लिहिलं की, मनरेगा हा केवळ एक कल्याणकारी उपक्रम नव्हता, तर ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेची सुरक्षा आणि सन्मान प्रदान करणारा हक्कांवर आधारित कार्यक्रम होता. ही योजना बंद करणं हे 'प्रत्येकाच्या नैतिक अपयशाचं' प्रतिनिधित्व करतं. मनरेगानं महात्मा गांधींचं सर्वोदयाचं (सर्वांसाठी कल्याण) स्वप्न पूर्ण केलं आणि काम करण्याचा संवैधानिक अधिकार प्रदान केला.
पण आता त्याचं असं उद्ध्वस्त होणं हे आपल्या सामूहिक नैतिक अपयशाचं द्योतक आहे. येत्या काही वर्षात भारतातील लाखो कष्टकरी लोकांवर त्याचे आर्थिक आणि मानवी परिणाम होतील. सोबतच, आता आपण पूर्वीपेक्षाही जास्त एकत्र येणं आणि आपल्या सर्वांचं रक्षण करणाऱ्या हक्कांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे." सोनिया गांधी यांनी पुढे दावा केला की, अनेक मूलभूत अधिकार पद्धतशीरपणे नष्ट केले जात आहेत.
शिक्षण धोरणावर चिंता व्यक्त करताना त्या म्हणतात, "राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नं शिक्षणाचा अधिकार कमकुवत केला आहे. ज्यातून देशभरातील सुमारे एक लाख प्राथमिक शाळा बंद करण्याचं समर्थन झालं आहे." त्यांनी पर्यावरण आणि जमीन कायद्यांमधील बदलांकडेही लक्ष वेधलं आणि म्हटलं की, "वन (संवर्धन) नियम, 2022 द्वारे 'वन हक्क कायदा, 2006' हा लक्षणीयरीत्या कमकुवत करण्यात आला आहे. परिणामी, जमीन वळवण्याची परवानगी देण्यात ग्रामसभेची भूमिकाच नष्ट करण्यात आली आहे."
पुढच्या काळात अनेक कायदे बदलण्याचा धोका : सोनिया गांधींनी पुढे लिहिलं की, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनातील उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कायदा लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आहे. शेतीतील सुधारणांचा उल्लेख करताना त्यांनी लिहिलं, “तीन काळ्या कृषी कायद्यांद्वारे सरकारनं शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आता आगामी काळात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 मध्येही कपात केली जाऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
