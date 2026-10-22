सोनिया गांधींचे इन्स्टाग्रामवर पदार्पण; आगामी पुस्तकाची पहिली झलक केली शेअर
सोनिया गांधी यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्या त्यांच्या 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकाची प्रत हातात धरलेल्या पाहायला मिळत आहे.
Published : October 22, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 6:48 PM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी इन्स्टाग्रामवर पदार्पण केले असून, त्यांनी आपल्या आगामी पुस्तकाबाबत पहिली पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या पुस्तकाचे वर्णन "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान आणि स्वतःचे हक्काचे स्थान शोधण्याची गोष्ट," असे केले आहे. सोनिया गांधी यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्या त्यांच्या 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' (Belonging: A Journey of Love) या पुस्तकाची प्रत हातात धरलेल्या पाहायला मिळत आहेत.
बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह पुस्तकाची पहिली झलक : आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, "नमस्कार सर्वांना, हा क्षण तुमच्यासोबत शेअर करताना मला खूप आनंद होत आहे, माझ्या 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकाची पहिली झलक. खरं तर ही प्रेम, कर्तव्य, नुकसान आणि स्वतःचे हक्काचे स्थान शोधण्याची गोष्ट आहे. हे पुस्तक तुमच्यासोबत शेअर करण्यास मी उत्सुक आहे." व्हिडिओमध्ये काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आपल्या पुस्तकाची पहिली प्रत स्वीकारताना आणि हा आनंदाचा क्षण साजरा करण्यासाठी आपली मुलगी प्रियंका गांधी यांच्यासोबत मिठाई वाटताना दिसत आहेत. सोनिया गांधी यांनी नमूद केले की, या पुस्तकात अनेक छायाचित्रे आहेत. गेल्या महिन्यात हार्परकॉलिन्स इंडियाने (HarperCollins India) जाहीर केले की, ते 10 नोव्हेंबर रोजी भारतात सोनिया गांधींचे 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' हे पुस्तक प्रकाशित करतील. लेखिकेचे प्रतिनिधी आणि पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया (Penguin Random House India) यांच्यातील "मतभेदांमुळे" निर्माण झालेली अनिश्चितता या घोषणेनंतर दूर झाली आहे.
आपलेपणाची एक नाट्यमय आणि अत्यंत वैयक्तिक कथा : एका निवेदनात हार्परकॉलिन्स इंडियाने या पुस्तकाचे वर्णन "त्यांच्या काळातील सर्वाधिक अपेक्षित राजकीय आत्मचरित्रांपैकी एक" असे केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, 'बिलॉन्गिंग' ही "प्रेम, ओळख, कर्तव्य आणि आपलेपणाची एक नाट्यमय आणि अत्यंत वैयक्तिक कथा" आहे, जी भारताच्या प्रवासाकडे एका दुर्मीळ अंतर्गत दृष्टिकोनातून पाहते. हार्परकॉलिन्स इंडियाची ही घोषणा पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाशी संबंधित एका वादामुळे चर्चेत आली होती. पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने सुरुवातीला हे आत्मचरित्र प्रकाशित करण्याचे ठरवले होते, परंतु नंतर त्यांनी हे पुस्तक प्रकाशित करणार नसल्याचे जाहीर केले. प्रकाशक आणि लेखिकेचे प्रतिनिधी यांच्यात हस्तलिखितातील संपादकीय बदलांवरून मतभेद झाल्याच्या बातम्यांनंतर हा वाद निर्माण झाला होता.
गतिरोधामुळे अखेरीस त्यांचा हे पुस्तक मागे घेण्याचा निर्णय : काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी या प्रकरणावरून सरकारी दबाव आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काहींनी असाही आरोप केलाय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि मोदींच्या कार्यकाळात चीनने भारतीय भूभागावर केलेल्या अतिक्रमणाशी संबंधित भाग काढून टाकण्यासाठी 'पेंग्विन इंडिया'वर दबाव आणला गेला होता. वृत्तसंस्था 'पीटीआय' (PTI) ला दिलेल्या निवेदनात, 'पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया' (PRHI) ने स्पष्ट केले की, त्यांना हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात "खूप रस" होता आणि त्यांनी याला "कष्टसाध्य यश" असेही संबोधले. परंतु एका विशिष्ट मुद्द्यावर निर्माण झालेल्या गतिरोधामुळे अखेरीस त्यांनी हे पुस्तक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
भारतीय खाद्यसंस्कृती आणि परंपरांचा स्वीकार करणे यांचा समावेश : कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव असल्याचा स्पष्टपणे इन्कार करत 'पीआरएचआय' (PRHI) ने या गतिरोधाची नेमकी कारणे सांगण्यास नकार दिला. त्यांनी यासाठी गोपनीयतेच्या अटी आणि लेखकासोबतच्या करारातील तरतुदींचा हवाला दिला. 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) हे पुस्तक सोनिया गांधींच्या इटलीतील व्हेनेटो प्रदेशातील बालपणापासून सुरू होते. त्यानंतर 1965 मध्ये केंब्रिज येथे त्यांची भेट भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे नातू, राजीव गांधी यांच्याशी कशी झाली, याचा प्रवास यात मांडला आहे. या आत्मचरित्रात सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधींशी झालेला विवाह, सासू आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी झालेली पहिली भेट, तसेच भारतातील जीवनशैलीशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, ज्यामध्ये हिंदी शिकणे, साड्या नेसणे आणि भारतीय खाद्यसंस्कृती व परंपरांचा स्वीकार करणे यांचा समावेश आहे, यांचेही वर्णन केले आहे.
1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या : या पुस्तकात गांधी कुटुंबाला हादरवून सोडणाऱ्या तीन मोठ्या शोकांतिकांचाही उल्लेख आहे. 1980 मध्ये विमान अपघातात संजय गांधींचा मृत्यू, 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची झालेली हत्या आणि 1991 मध्ये राजीव गांधींची झालेली हत्या. याव्यतिरिक्त हे आत्मचरित्र 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळातील राजकीय घडामोडींवर सविस्तर चर्चा करते, ज्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा विजय झाला होता. त्यावेळी सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी पक्षाचे व आघाडीचे नेतृत्व करणे पसंत केले; या आघाडीने पुढे दहा वर्षे भारताचे शासन चालवले.
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