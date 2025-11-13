मुंबईत राहणाऱ्या पतीशी महिलेचं फोनवर झालं भांडण; चिमुकल्याला घेऊन महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल
पतीसोबत भांडण झाल्यानंतर महिलेनं 10 महिन्याच्या चिमुकल्याची हत्या करुन आत्महत्या केली. या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे. या महिलेचा पती मुंबईत कामानिमित्त राहतो.
Published : November 13, 2025 at 3:29 PM IST
लखनऊ : मुंबईत राहणाऱ्या पतीसोबत फोनवर झालेल्या भांडणामुळे पत्नीनं तिच्या 10 महिन्याच्या चिमुकल्याला जळत्या आगीवर फेकल्यानं त्याच्या मृत्यू झाला. तर चिमुकल्याच्या हत्येनंतर महिलेनंही आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना बुधवारी रात्री उत्तर प्रदेशातील बाभानी परिसरातील असंदीह गावात घडली. राजपती असं त्या महिलेचं नाव आहे.
चिमुकल्याची केली हत्या : राजपती या महिलेचं छत्तीसगडच्या सीमेशेजारील बाभणी परिसराजवळील आसनडीह गावातील पतीराजशी झालं होतं. या महिलेला दोन मुलं आहेत. यातील मोठा मुलगा हा त्याच्या मामासोबत झोपला होता. तर लहान मुलाला घेऊन राजपती ही महिला आतील खोलीत गेली. यावेळी फोनवर बोलताना तिचं तिच्या पतीशी भांडण झालं. त्यामुळे संतापलेल्या राजपतीनं रात्रीच्या वेळी चूल पेटवली. या चुलीत चिमुकल्याची हत्या केली. त्यानंतर राजपतीनं आत्महत्या केली. रात्रीच्या वेळी घडलेल्या या घटनेची कुटुंबाला माहिती मिळाली नाही.
सकाळी उडाली खळबळ : गुरुवारी सकाळी कुटुंब जागं झालं, तेव्हा मुलाचा मृतदेह चुलीजवळ आढळून आला. त्यानंतर महिलेचा मृतदेहही खोलीत आढळून आल्यानं गोंधळ उडाला. नागरिकांनी बाभणी पोलीस ठाण्याला घटनेची माहिती दिली. त्यामुळे माहिती मिळताच उपनिरीक्षक माखन लाल त्यांच्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. बाभानी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल यांनी सांगितलं की, "या घटनेची माहिती रहिवाशांकडून गोळा करण्यात आली आहे. महिलेचा पती मुंबईत राहतो. तिच्या पतीशी तिचा फोनवरून वाद झाल्यानंतर महिलेनं हे टोकाचं पाऊल उचललं. महिला आणि मुलाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहेत. पोलीस आता तिच्या पतीची वाट पाहत आहेत."
हेही वाचा :