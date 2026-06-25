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सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी होणार, 28 जूनपासून जंतर-मंतरवर उपोषण करणार

पर्यावरण कार्यकर्ते आणि लडाखमधील सामाजिक नेते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर दिल्यामुळं या आंदोलनाला बळ मिळालं आहे.

Sonam Wangchuk will join the Cockroach Janata Party protest at Jantar Mantar
सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी होणार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 8:11 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. दरम्यान, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि लडाखमधील सामाजिक नेते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर दिल्यामुळं या आंदोलनाला बळ मिळालं आहे. सोनम वांगचुक यांनी म्हटलं आहे की, जर सरकारनं 27 जूनपर्यंत जनतेच्या समस्यांचे निराकरण केलं नाही, तर ते 28 जून रोजी जंतर-मंतरवर उपोषण सुरू करतील. त्यांच्या या घोषणेमुळं आंदोलनात सहभागी झालेल्या समर्थकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.

28 जूनपासून उपोषण : लोकशाहीमध्ये जनतेच्या समस्या ऐकून घेणं आणि उत्तरदायी असणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, असं सोनम वांगचुक यांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी पुढं म्हटलं आहे की, लोक बऱ्याच काळापासून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत, परंतु कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळं, त्यांनी सरकारला 27 जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या काळात कोणतीही सकारात्मक कारवाई न झाल्यास, ते 28 जूनपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू करतील. सोनम वांगचुक यांनी सांगितलं की, हे पाऊल संघर्षाच्या उद्देशानं उचलण्यात आलं नसून, सरकार आणि जनता यांच्यात अर्थपूर्ण संवाद प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशानं उचललं आहे. तसंच शांततापूर्ण आंदोलनं हे लोकशाही मजबूत करण्याचं एक साधन आहे, असंही सोनम वांगचुक यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस : जंतर-मंतर इथं कॉकरोज जनता पार्टीचे आंदोलन गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि सामाजिक संघटनांना सामील होण्याचे सातत्यानं पार्टीचे संस्थापक आणि कार्यकर्ते आवाहन करत आहेत. तसंच आंदोलनादरम्यान शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा, परीक्षेतील पारदर्शकता आणि तरुणांचे भविष्य यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला जात आहे. सोनम वांगचुक यांच्या पाठिंब्यानंतर आणि उपोषणाच्या घोषणेमुळं आपला आवाज आणखी मजबूत होईल, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तसंच देशाच्या विविध भागांतील लोक मोठ्या संख्येनं या आंदोलनात सामील होऊ शकतात, असंही आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करण्याचं आवाहन : दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी लोकांना आपली मतं पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानं व्यक्त करण्याचे आवाहन केलं आहे. कोणतेही आंदोलन संविधानाच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत राहूनच पुढं नेलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. तसंच, त्यांनी तरुणांना सतर्क राहून महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.

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TAGGED:

कॉकरोच जनता पार्टी
सोनम वांगचुक
आंदोलन
नवी दिल्ली
SONAM WANGCHUK

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