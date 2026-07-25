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आंदोलक-सरकारमध्ये आज पुन्हा चर्चा; 'डील' आरोपांवर सोनम वांगचुक यांनी दिलं चोख उत्तर

सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनंतर उपोषण सोडले. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आता या आरोपांवर वांगचुक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Sonam Wangchuk
रुग्णालयातून व्हिडिओद्वारे संवाद साधताना सोनम वांगचुक (@SonamWangchuk66/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 9:09 AM IST

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नवी दिल्ली - नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, तब्बल 26 दिवसांनंतर त्यांनी उपोषण सोडले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आता या आरोपांवर वांगचुक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

26 दिवस उपोषण केल्यानंतरही मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे का? जर मला सरकारसोबत डीलच करायची असती, तर मी 26 दिवस उपाशी राहिलो असतो का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची गुरुवारी मध्यरात्री भेट घेतल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले 26 दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. मात्र, उपोषण सोडल्यानंतर त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केली असे आरोप करण्यात येत आहेत. या आरोपांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वांगचुक म्हणाले, "26 दिवस उपोषण केल्यानंतरही मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे का? जर सरकारशी तडजोडच करायची असती, तर इतके दिवस उपोषण करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता."

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी सांगितले की, 26 दिवसांच्या दीर्घ उपोषणामुळे सोनम वांगचुक यांचे तब्बल 11 किलो वजन कमी झाले असून, त्यांना सध्या अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. टीका करण्यापूर्वी 26 दिवस उपाशी राहण्याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. त्यांच्या मसल्स मांसाचेही नुकसान झाले आहे. किमान एक दिवस तरी त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवावी, त्यानंतरच त्यांच्यावर अपेक्षा आणि राजकीय मतांचे ओझे टाकावे.

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TAGGED:

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