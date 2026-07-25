आंदोलक-सरकारमध्ये आज पुन्हा चर्चा; 'डील' आरोपांवर सोनम वांगचुक यांनी दिलं चोख उत्तर
सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनंतर उपोषण सोडले. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आता या आरोपांवर वांगचुक यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Published : July 25, 2026 at 9:09 AM IST
नवी दिल्ली - नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, तब्बल 26 दिवसांनंतर त्यांनी उपोषण सोडले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. आता या आरोपांवर वांगचुक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
26 दिवस उपोषण केल्यानंतरही मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे का? जर मला सरकारसोबत डीलच करायची असती, तर मी 26 दिवस उपाशी राहिलो असतो का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची गुरुवारी मध्यरात्री भेट घेतल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले 26 दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. मात्र, उपोषण सोडल्यानंतर त्यांच्यावर सरकारसोबत डील केली असे आरोप करण्यात येत आहेत. या आरोपांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वांगचुक म्हणाले, "26 दिवस उपोषण केल्यानंतरही मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे का? जर सरकारशी तडजोडच करायची असती, तर इतके दिवस उपोषण करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता."
Dharmendra Pradhan ji istipha do. pic.twitter.com/VgKXgYp3DO— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी सांगितले की, 26 दिवसांच्या दीर्घ उपोषणामुळे सोनम वांगचुक यांचे तब्बल 11 किलो वजन कमी झाले असून, त्यांना सध्या अतिदक्षता विभागात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. टीका करण्यापूर्वी 26 दिवस उपाशी राहण्याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. त्यांच्या मसल्स मांसाचेही नुकसान झाले आहे. किमान एक दिवस तरी त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवावी, त्यानंतरच त्यांच्यावर अपेक्षा आणि राजकीय मतांचे ओझे टाकावे.
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