पेपरफुटी प्रकरणावर संसदेत चर्चा होणार, सरकारनं सोनम वांगचुक यांना दिली तीन आश्वासनं, धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्याबाबत 'नो कमेंट'
सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk Protest) यांनी 26 दिवसांनंतर आपले उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
Published : July 24, 2026 at 8:49 AM IST
नवी दिल्ली - नीट पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात (NEET Exam Paper Leak) आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk Protest) यांनी 26 दिवसांनंतर आपले उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मध्यरात्री केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण थांबवण्याचा निर्णय जाहीर केला. उपोषण थांबवण्याची माहिती स्वत: सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर पोस्ट करत दिली.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेचा तपशील सोनम वांगचुक यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून शेयर केला आहे. कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या याची माहिती वांगचुक यांनी दिली. तसंच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबतही सोनम वांगचुक यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
सोनम वांगचुक काय म्हणाले?
आज, उपोषणाच्या 26 व्या दिवशी, मला तुमच्यासोबत काही महत्त्वाची माहिती शेअर करायची आहे. आता रात्रीचे साडेबारा वाजले आहेत. थोड्या वेळापूर्वीच केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह तसेच लडाखच्या 'अपेक्स बॉडी'चे (Apex Body) प्रमुख नेते येथे आले होते. त्याआधी, तुम्हाला माहितच आहे की, विविध राजकीय पक्षांचे सुमारे 65 खासदार येथे आले होते आणि त्यांनी आम्हाला उपोषण सोडण्याची विनंती करत तसे पत्र लिहून दिले होते. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की ते संसदेत या मुद्द्यावर चर्चा करतील; यात 'नीट' (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीचाही समावेश असेल.
सरकारकडून आलेल्या मंत्र्यांनीही आम्हाला आश्वासन दिले. गेल्या दोन दिवसांत आमची भूमिका खूप ठाम होती. एक प्रकारची वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू होती. मला ठोस आश्वासनं हवी होती आणि त्यांना ती लेखी स्वरूपात द्यायची होती. यात दोन दिवस गेले आणि म्हणूनच मला आणखी दोन दिवस उपोषण चालू ठेवावे लागले. मी आणखीही काळ उपोषण करू शकलो असतो, पण अखेरीस, आज त्यांनी मला लेखी स्वरूपात आश्वासने दिली आहेत.
आज त्यांनी लेखी आश्वासन दिले आहे. पहिले म्हणजे, जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करणारे किंवा 20 जुलैच्या 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी झालेले आमचे विद्यार्थी आणि तरुण यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा एफआयआर (FIR) इत्यादी केले जाणार नाहीत. दुसरे म्हणजे, पेपरफुटीच्या या प्रकरणात ज्या 20 हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती नुकसान भरपाई दिली जाईल. तिसरे म्हणजे, हे पुन्हा घडू नये आणि जे काही घडले आहे त्याबद्दल पूर्ण जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी, या मुद्द्यावर तसेच शिक्षण आणि परीक्षांबाबत सरकारला जबाबदार धरण्याबाबत संसदेत सविस्तर चर्चा आणि वादविवाद होईल.
आता तुम्ही नक्कीच विचाराल की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे काय झाले? पहिली गोष्ट म्हणजे, हे कधी घडेल याबद्दल ते (सरकार) मला कोणतेही आश्वासन देऊ शकले नाहीत. आता माझ्यासमोर दोन पर्याय होते, एकतर मी आणखी काही आठवडे उपोषण करत राहावे, ज्यामुळे कदाचित माझा जीवही जाऊ शकला असता. गेल्या 2-3 आठवड्यांपासून तुम्ही हजारो जण मला सांगत आहात की माझा जीव महत्त्वाचा आहे आणि लढा चालू ठेवण्यासाठी मला जिवंत राहणे गरजेचे आहे. पण, आपण यात काहीच साध्य केले नाही, असे मला वाटत नाही. माझा विचार करण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. जर त्यांनी (धर्मेंद्र प्रधान यांनी) राजीनामा दिला नाही, तर त्यामुळे मुलांचे किंवा आपले नुकसान होणार नाही. उलट सरकारचेच नुकसान होईल. या छोट्याशा मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून ते (सरकार) स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहेत. त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. राजीनामा दिला असता तर हे सर्व नुकसान खूप आधीच थांबले असते.
माझ्यासाठी ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट नव्हती; ती आपोआप सुटली असती. इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा माझ्यासाठी हे महत्त्वाचे होते की, आपल्या मुलांना अशा प्रकरणांमध्ये गोवले जाऊ नये. लडाखमध्ये कशा प्रकारे एफआयआरमुळे मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे, हे मी पाहिले आहे. तसे काहीही होणार नाही. आपण त्यांच्याकडून हे साध्य केले आहे. त्याबद्दल मला आनंद आहे आणि मृत मुलांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई दिली जाईल. भारताच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या आपल्या संसदेत या मुद्द्यावर आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा होईल. या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचेही खूप आभार मानतो.
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