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सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्याची दर्शवली तयारी, सरकारसमोर ठेवल्या 'या' तीन अटी

सोनम वांगचुक यांनी काही अटींच्या मोबदल्यात आपले आमरण उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest
सोनम वांगचुक (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 8:16 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 8:28 AM IST

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नवी दिल्ली Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावरील आमरण उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांना रविवारी दिल्ली पोलिसांनी उचलून सफदरगंज रुग्णालयात नेले होते. यानंतर सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांनी सोमवारी सकाळी एक महत्त्वाची पोस्ट शेयर केली आहे.

उपोषण मागे घेण्याची तयारी - या पोस्टमध्ये सोनम वांगचुक यांनी काही अटींच्या मोबदल्यात आपले आमरण उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. या अटी आता केंद्र सरकार मान्य करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

सोनम वांगचुक यांनी सोमवारी सकाळी एक पोस्ट शेयर केली आहे. या पोस्टमध्ये सोनम वांगचुक यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यासाठी सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन अटी ठेवल्या आहेत.

1. केंद्र सरकारने नीट परीक्षा पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडच्या काळातील जबाबदारी जबाबदारी घ्यावी.

2. जर मला आणि सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना संसदेपर्यंत जाऊ देण्यात आले आणि तेथील खासदारांनी आम्हाला नीट पेपरफुटी प्रकरणावर संसदेत आवाज उठवण्याचे आश्वासन दिले तर मी आमरण उपोषण मागे घ्यायला तयार आहे.

3. जर माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळे मला संसदेत जाता आले नाही तर खासदार आणि अन्य नेत्यांनी सफदरगंज रुग्णालयात येऊन मला वरील सर्व गोष्टींबाबत आश्वासन द्यावे.

सरकारनं चर्चा करावी - रविवारी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनीही सांगितलं की, जर राजकीय नेत्यांनी सफदरजंग रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली आणि 'शिक्षणाबाबतच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा' उपस्थित करण्याचं आश्वासन दिलं, तर सोनम वांगचुक त्यांचं उपोषण मागं घेतील.

"जर राजकीय नेत्यांनी सफदरजंग रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली आणि संसदेच्या या अधिवेशनात शिक्षणाबाबतच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा मांडण्याचं तसंच शिक्षणातील उत्तरदायित्व व सुधारणा हाच या अधिवेशनाचा मुख्य विषय असेल, अशी ग्वाही दिली, तर ते आपलं उपोषण मागं घेतील," असं त्या म्हणाल्या.

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Last Updated : July 20, 2026 at 8:28 AM IST

TAGGED:

SONAM WANGCHUK PROTEST
NEET PAPER LEAK CASE
सोनम वांगचुक उपोषण
सोनम वांगचुक आंदोलन जंतर मंतर
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

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