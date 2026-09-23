सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली लेहमध्ये 20 किमीचा मोर्चा; लडाखच्या पाठीशी उभं राहण्याचं लोकांना केलं आवाहन
लेह एपेक्स बॉडीचे सदस्य असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी देशभरातील लोकांना लडाखच्या समर्थनार्थ उभं राहण्याचं आवाहन केलं.
Published : September 23, 2026 at 6:14 PM IST
श्रीनगर : लडाखमधील हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी बुधवारी लेहमध्ये 20 किलोमीटरच्या प्रतिकात्मक मोर्चाचं नेतृत्व केलं. दरम्यान, गेल्या वर्षी कारगिलमध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान कथित पोलीस गोळीबारात चार जणांच्या झालेल्या मृत्यूच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त हा मोर्चा काढण्यात आला. बुधवारी सकाळी लेहमधील खारू येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. यामध्ये लेह एपेक्स बॉडीचे (LAB) प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
लेह एपेक्स बॉडीचे सदस्य असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी देशभरातील लोकांना लडाखच्या समर्थनार्थ उभं राहण्याचं आवाहन केलं. लेह एपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्ससोबत केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहे. सोनम वांगचुक म्हणाले, "एकीकडे गावांमध्ये शाळा बंद केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन प्रत्येक गावात दारूची दुकानं उघडत आहे. सणांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु गेल्या वर्षी लडाखची संस्कृती आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांना केवळ 15 लाख रुपयांची भरपाई दिली जात आहे."
नुब्रा खोऱ्यात एका समूहासोबत सोनम वांगचुक यांनी 1971 च्या युद्धात सीमेचे रक्षण करण्यात लोकांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आणि म्हणाले, "लोक याकडे स्वतःचा अपमान म्हणून पाहतात. या हुतात्मा महिन्यात लडाखच्या पाठीशी उभं राहण्याचं आम्ही राष्ट्राला आवाहन करतो. हुतात्म्यांना पूर्ण सन्मानानं नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. तसंच केंद्रशासित प्रदेशात लोकशाही व्यवस्था स्थापन झाल्यानंतर जमीन, मद्य धोरण, उद्योग आणि पर्यटन यांसारखे मोठे निर्णय एकत्रितपणे घेतले पाहिजेत." तर मोर्चानंतर 24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या नागरिकांच्या हत्याकांडाच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त गुरुवारी लेहमध्ये 'हुतात्मा दिन' कार्यक्रम आयोजित केला जाईल, असं लेह एपेक्स बॉडीचे अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे लक्रुक यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही आमच्या मागण्यांवर जोर देऊ जेणेकरून चर्चेच्या पुढील फेरीत काहीतरी ठोस निष्पन्न होऊ शकेल."
दरम्यान, लडाख प्रशासनानं या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 15 लाख रुपये, गंभीर जखमींना प्रत्येकी 3 लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. याचबरोबर, एक दिवस आधी लडाखचे मुख्य सचिव आशिष कुंद्रा यांनी कलम 371 अंतर्गत लडाखसाठी एका नवीन आराखड्याचं आश्वासन दिलं. हा आराखडा केंद्रशासित प्रदेशाच्या जमीन, संस्कृती, रोजगार आणि पर्यावरण यांसारख्या विशिष्ट गरजांचे संरक्षण करू शकेल. या मसुद्यावर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील समितीसोबत होणाऱ्या पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल.
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