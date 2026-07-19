वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच; दिपके यांचे समर्थकांना जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येनं जमण्याचं आवाहन
सीजेपीच्या (CJP) 'संसद चलो' मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरवरील सुरक्षा व्यवस्था कडक केली. रुग्णालयात सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच आहे.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 10:30 PM IST
नवी दिल्ली- 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी रविवारी समर्थकांना जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येनं जमण्याचं आवाहन केले. 'संसद चलो' मोर्चापूर्वी या आंदोलनावर पोलिसांकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.नवी दिल्ली जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांनी कारवाईचा इशारा दिला.
पेपरफुटी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांबाबतच्या सीजीपेच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचुक करत असलेल्या उपोषणाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. शनिवारी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना बळजबरीने रुग्णालयात नेलं होतं.
PUBLIC ADVISORY— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026
In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20.07.2026 (Monday), Delhi Police hereby categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession.
Prohibitory order under Section 163 BNSS…
रात्री जागून पहारा देण्याचं आवाहन- सीजीपेचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं की," सामाजिक कार्यकर्ते, "शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचुक यांचे बेमुदत उपोषण सफदरजंग रुग्णालयात सुरूच आहे संसदेकडे काढला जाणारा हा नियोजित मोर्चा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच होणार आहे. हे अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. 20 जुलैला संसदेकडे मोर्चा निघण्यापूर्वी दिल्ली पोलीस आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचा प्रयत्न करू शकतात", असे सांगत दिपके यांनी रात्री जागून पहारा देण्याचं आवाहन केलं आहे.
तुम्ही पाहिलंच असेल की, त्यांनी सोनम सर यांना बळजबरीने तिथून नेलं. पण रुग्णालयातही त्यांचे उपोषण सुरूच आहे. आमचे आंदोलन चालू आहे. कृपया मोठ्या संख्येने इथे या आणि रात्री इथेच थांबा. जर तुम्ही आला नाहीत, तर ते हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतील- अभिजीत दिपके
न्यायालयाकडून मिळाला नाही दिलासा- वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी रविवारी आरोप केला की, त्यांचा सफदरजंग रुग्णालयावरील विश्वास उडाला आहे. त्यांनी दावा केला की, रुग्णालयाने कुटुंबाला सांगितलेली वांगचुक यांची पोटॅशियमची पातळी आणि स्वतंत्र प्रयोगशाळेतील चाचणीत आलेली पातळी यामध्ये तफावत होती. गीतांजली अंगमो यांनी कुटुंबाच्या पसंतीच्या रुग्णालयात हलवण्याची तातडीची परवानगी मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.
PUBLIC ADVISORY— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026
In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20.07.2026 (Monday), Delhi Police hereby categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession.
Prohibitory order under Section 163 BNSS…
मोर्चाला परवानगी नाही- वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर शनिवारी दिपके यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्याच वेळी 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनचे ' (AISA) तीन कार्यकर्ते - नेहा, मनीष आणि आमीन यांनी 28 जून रोजी सुरू केलेले उपोषण सुरुच आहे. त्यांची प्रकृती खालावलेली आहे. संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाच्या ठिकाणी आणखी समर्थक 'साखळी उपोषणात' सहभागी होत असल्याचंही दिसून येत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतरमंतरवर सीजेपीचे (CJP) आंदोलन 20 जून रोजी सुरू झालेले आहे. "प्रशासनानं कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. अशा कोणत्याही मोर्चासाठी कोणतीही परवानगी मागण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केलं आहे. अति-सुरक्षित क्षेत्राच्या (हाय-सिक्युरिटी झोन) दिशेने कोणताही अनधिकृत मोर्चा आम्ही होऊ देणार नाही," असे पोलीस सूत्रांनी सांगितलं.
...तर वांगचुक सोमवारी उपोषण मागे घेतील- वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर, सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी घोषणा केली की, जर राजकीय नेत्यांनी सफदरजंग रुग्णालयात त्यांची भेट घेतली, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणाबाबतच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन दिलं तर वांगचुक सोमवारी त्यांचे उपोषण मागे घेतील.
हेही वाचा-