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सोनम वांगचुक यांचे सलग 18 व्या दिवशी उपोषण सुरू; 16 जुलैला सामूहिक उपोषणाचं आवाहन, सरकारचं मौन कायम

सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरू असताना सरकारनं मौन बाळगलंय. 16 जुलैला एका दिवसाचे सामूहिक उपोषण, 20 जुलैला काढण्यात येणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्याचे सीजीपीनं आवाहन केलं.

Sonam Wangchuk hunger strike
सोनम वांगचुक यांची तब्येत खालावली (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 9:52 PM IST

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नवी दिल्ली- जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) शांततापूर्ण आंदोलनाचा आज 26 वा दिवस आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे आमरण उपोषण सलग १८ व्या दिवशीही सुरू आहे. त्यांचे वजन 8.5 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त घटले आहे. उद्या, 16 जुलै रोजी, सोनम वांगचुक आणि देशातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका दिवसाच्या सामूहिक उपोषणात आमच्यासोबत सहभागी होण्याचे सीजीपीनं आवाहन केलं आहे.

परीक्षा पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा, पेपरफुटीच्या घटनांसाठी जबाबदारी निश्चित करणे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी वारंवार आवाहन करूनही केंद्र सरकारनं अद्याप त्यांच्याशी कोणताही संवाद साधलेला नाही. सीजीपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सांगितलं की, हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने केले जात आहे. तरीही सरकारकडून कोणतीही सकारात्मक पावले उचलली गेलेली नाहीत. एखादा सामाजिक कार्यकर्ता हा शिक्षण पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात सुधारणा व्हावी या मागणीसाठी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावत आहे. हे केवळ एका व्यक्तीचे उपोषण नसून देशभरातील विद्यार्थ्यांचा आवाज आहे.

विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये समोर आलेल्या अनियमिततेचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर झाला आहे. या प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास हळूहळू कमी झाला आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. परिणामी, हे आंदोलन केवळ मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या मागणीपुरते मर्यादित नसून, ते शिक्षण पद्धतीत व्यापक सुधारणांसाठी असल्याचं सीजीपीनं म्हटलं आहे.

Sonam Wangchuk hunger strike
सोनम वांगचुक यांची तब्येत खालावली (Source- ETV Bharat Reporter)

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच- जंतरमंतर येथे आंदोलक शांततापूर्ण निदर्शने करत आहेत. "धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे" अशा घोषणा देत आहेत. विद्यार्थी, तरुण आणि विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी सतत येत आहेत. मंगळवारी रात्री उशिरा, अभिजीत आणि संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास नागिना यांनी नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांची भेट घेतली. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करत नाही, संवादाची प्रक्रिया सुरू करत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन आणि उपोषण सुरूच राहील, अशी भूमिका सीजीपीनं घेतली आहे.

  • पंतप्रधान आंदोलकांशी संवाद का साधत नाहीत. शिक्षण मंत्र्यांना अद्याप जबाबदार का धरले गेले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सीजेपीनं (CJP) विद्यार्थी, युवावर्ग आणि सर्वसामान्य जनतेला २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी होण्याचं सीजीपीनं आवाहन केलं आहे.

वजन एका दिवसामध्ये 400 ग्रॅमनं घटलं- सीजेपीच्या वैद्यकीय अहवालानुसार, डॉ. सतीश लांबा यांनी सांगितलं की सोनम वांगचुक यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. मात्र, दीर्घ काळ सुरू असलेल्या उपोषणामुळे त्यांचे शरीर कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. वैद्यकीय पथक त्यांच्या रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि आरोग्याच्या इतर महत्त्वाच्या निकषांवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार, सोनम वांगचुक यांचे वजन एका दिवसामध्ये 400 ग्रॅमनं घटलं आहे. डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण (हायड्रेशन) सध्या पुरेसे आहे. ते मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सतर्क आहेत.

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CJP PROTEST AT JANTAR MANTAR
SONAM WANGCHUK FAST IN CJP MOVE
ABHIJIT DIPKE FOUNDER OF CJP
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