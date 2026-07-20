सोनम वांगचुक यांचे आरोग्यविषयक बुलेटिन जारी; प्रकृती स्थिर, डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू
रुग्णालयाच्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.
Published : July 20, 2026 at 1:52 PM IST
नवी दिल्ली: 20 दिवसांच्या उपोषणानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याबाबत सफदरजंग रुग्णालयाने आरोग्यविषयक बुलेटिन जारी केलंय. रुग्णालयाच्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.
सोनम वांगचुक यांचे आरोग्यविषयक बुलेटिन जारी: लडाखमधील पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आपल्या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून उपोषणावर होते. दीर्घकाळ चाललेल्या उपोषणामुळे प्रकृती खालावल्याने त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून संपूर्ण देश त्यांच्या प्रकृतीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
रक्ताशी संबंधित तपासणीचे निष्कर्षही सामान्य आढळलेत : रुग्णालय प्रशासनाकडून वेळोवेळी आरोग्यविषयक बुलेटिन जारी केले जात आहेत. ताज्या बुलेटिनमध्ये (आरोग्यविषयक बुलेटिन-6), डॉक्टरांनी दिलासादायक माहिती दिली आहे की, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती स्थिर आहे. वैद्यकीय बुलेटिननुसार, सोनम वांगचुक यांचे सर्व महत्त्वाचे आरोग्य निर्देशांक (vital parameters) सामान्य श्रेणीत आहेत. रक्ताशी संबंधित तपासणीचे निष्कर्षही सामान्य आढळले आहेत आणि त्यांची वैद्यकीय स्थिती सध्या स्थिर आहे.
वांगचुक यांची प्रकृती नियंत्रणात; वैद्यकीय निरीक्षण सुरू : रुग्णालयाने स्पष्ट केले आहे की, तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक बहु शाखीय टीम (multi-disciplinary team) त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. कोणत्याही वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी त्वरित उपचार मिळावेत यासाठी त्यांच्या प्रकृतीवर 24 तास बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. डॉक्टरांच्या मते त्यांची प्रकृती सध्या नियंत्रणात आहे, परंतु वैद्यकीय निरीक्षण सुरूच राहील; पुढील दिवसांतील त्यांच्या प्रकृतीनुसार उपचारांची पुढील योजना ठरवली जाईल.
वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत देशाला चिंता : सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यापासून त्यांचे समर्थक त्यांच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी सतत प्रार्थना करत आहेत. दरम्यान, विविध सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेतेही त्यांच्या प्रकृतीबाबतच्या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टर त्यांना कडक निरीक्षणाखाली ठेवून त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष पुढील वैद्यकीय माहितीकडे लागले आहे.