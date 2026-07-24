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सोनम वांगचुक यांनी अखेर 26 दिवसांनी उपोषण घेतले मागे, केंद्रीय मंत्र्यांनी घेट घेतल्यानंतर निर्णय केला जाहीर

सोनम वांगचुक यांनी अखेर 26 दिवसांनी उपोषण मागे घेतले आहे.

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike
सोनम वांगचुक यांनी अखेर 26 दिवसांनी उपोषण घेतले मागे (Sonam Wangchuk X AC)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 6:39 AM IST

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नवी दिल्ली - सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी अखेर 26 दिवसांनी उपोषण मागे घेतले आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण, शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, शिक्षण व्यवस्थेतील बदल अशा विविध मुद्द्यांसाठी सोनम वांगचुक हे बेमुदत उपोषणाला बसले होते. अखेर 26 दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन मागे घेतले आहे.

सोनम वांगचुक यांनी सोडलं उपोषण - राजधानी दिल्लीत गेल्या 26 दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam wangchuk) यांचे उपोषण सुरू होते. अखेर 26 व्या दिवशी सोनम वांगचुक यांनी आपलं उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतल्यानंतर वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन सरकारकडून मिळाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण सोडले.

"केंद्रीय मंत्री श्री. जे. पी. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि लेह-लडाखच्या 'अपेक्स बॉडी'चे वरिष्ठ नेते यांच्या उपस्थितीत, 26 दिवसांनंतर मी अखेर माझे उपोषण सोडले आहे. यापूर्वी, विविध राजकीय पक्षांच्या 65 खासदारांनी माझी भेट घेतली होती. तसंच मला उपोषण सोडण्याची विनंती करणारी पत्रं दिली होती. विविध अटींबाबतच्या प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर आणि देशात उद्भवू शकणाऱ्या हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. या अटींबद्दल मी लवकरच एका स्वतंत्र व्हिडिओद्वारे सविस्तर माहिती देईन. दरम्यान, कुठेही कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार होऊ नये, याबद्दल मी तुम्हा सर्वांना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आवाहन करतो." - सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ते

मागील 26 दिवसांपासून सुरु होतं उपोषण - नीट पेपरफुटी प्रकरणात (NEET Paper Leak Case) जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी राजीनामा द्यावी, अशी मागणी सोनम वांगचुक यांच्यासह कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दीपके यांनी केली. दुसरीकडे या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या मारहाणीनंतर विद्यार्थ्यांसह सर्व स्थरातून रोष वाढला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाला आता देशभरातून समर्थन मिळत आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदा आणणार, फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासंदर्भात माहिती दिली.

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TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
CJP PROTEST JANTAR MANTAR
सोनम वांगचुक उपोषण मागे
NEET PAPER LEAK
SONAM WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE

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