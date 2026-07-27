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सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज; म्हणाले, "लोकांच्या पाठिंब्यानं आंदोलन यशस्वी झालं"

सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलन सहभागी झालेल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक (X - @Wangchuk66)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 3:31 PM IST

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नवी दिल्ली : मेदांता रुग्णालयात दाखल असलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सोमवारी (27 जुलै) रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी सकाळी एक नवीन व्हिडिओ जारी केला. यामध्ये त्यांनी सांगितलं की, "प्रकृती आता खूप सुधारली असून हळूहळू सामान्य जेवण घेत आहे. रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर सर्वात आधी महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाटाला जाईल." याचबरोबर, देशभरातील लोकांचे आभार व्यक्त करताना सोनम वांगचुक म्हणाले की, "सर्वांच्या पाठिंब्यामुळं आणि एकजुटीमुळं कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन यशस्वी झाले आणि यापुढंही अशाच प्रकारे जनहितार्थ आवाज उठवला जाईल."

महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाटला भेट देणार : दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सोनम वांगचुक हे जंतर मंतर इथं उपोषण करत होते. त्यांना मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. यानंतर आज त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. यावेळी रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर लडाखला घरी परतण्यापूर्वी महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाटला भेट देणार असल्याचं सोनम वांगचुक यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी आठवण करून दिली की, जेव्हा ते स्वित्झर्लंडहून भारतात परतले आणि जंतर-मंतर इथं उपोषण करणार होते. त्यावेळी त्यांनी सर्वात आधी महात्मा गांधींना आदरांजली वाहण्यासाठी राजघाटला भेट दिली होती. त्यानंतर ते जंतर-मंतरला उपोषण करण्यासाठी गेले होते.

देशभरातील लोकांचे मानले आभार : आपल्या संदेशात, सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलन सहभागी झालेल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानले. ते म्हणाले की, "समाजातील सर्व स्तरांतील, तरुण-वृद्ध, जवळचे-दूरचे, देशाच्या विविध भागांतील लोक या चळवळीत एकत्र आले आणि त्यांनी आपला आवाज उठवला. या जनसमर्थनानं चळवळीला बळ दिलं आणि यश मिळवलं. ही केवळ एका व्यक्तीची चळवळ नव्हती, तर देशभरातील लोकांचा एकजूट आवाज होता. प्रत्येकजण एका समान उद्देशासाठी एकत्र लढला आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले." याचबरोबर, लोकांनी सार्वजनिक मुद्द्यांवर सक्रिय सहभाग घेऊन आवाज उठवत राहावा, अशी सोनम वांगचुक आशा आहे.

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नवी दिल्ली
सोनम वांगचुक
पर्यावरण कार्यकर्ते
रुग्णालयातून डिस्चार्ज
SONAM WANGCHUK

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